27 января 2025

Il Foglio: Зеленский счел тупым одно из ключевых решений в истории Украины

Il Foglio: Зеленский счел тупым отказ Киева от ядерного оружия
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский заявил, что хотел бы получить что-то взамен за отказ от ЯО
Зеленский заявил, что хотел бы получить что-то взамен за отказ от ЯО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский критически высказался о решении Украины в 1994 году отказаться от ядерного оружия в рамках Будапештского меморандума. В интервью для итальянской газеты Il Foglio он назвал этот шаг «тупым, нелогичным и очень безответственным».

«То, что на Украину тогда влияли большие страны, большие экономики, то было не просто отказать. Но надо уметь отказывать», — отметил Зеленский в беседе с газетой. Он также выразил мнение, что взамен на ядерное оружие Украина должна была получить более конкретные и эффективные гарантии безопасности, такие как членство в НАТО. Решение отказаться от ЯО было «тупым, нелогичным и очень безответственным», подытожил Зеленский.

Россия, в свою очередь, выражает настойчивое требование к Украине о принятии нейтрального и безъядерного статуса. Президент Владимир Путин подчеркивал, что РФ не позволит разместить на территории Украины ядерное вооружение.

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Президент Украины Владимир Зеленский критически высказался о решении Украины в 1994 году отказаться от ядерного оружия в рамках Будапештского меморандума. В интервью для итальянской газеты Il Foglio он назвал этот шаг «тупым, нелогичным и очень безответственным». «То, что на Украину тогда влияли большие страны, большие экономики, то было не просто отказать. Но надо уметь отказывать», — отметил Зеленский в беседе с газетой. Он также выразил мнение, что взамен на ядерное оружие Украина должна была получить более конкретные и эффективные гарантии безопасности, такие как членство в НАТО. Решение отказаться от ЯО было «тупым, нелогичным и очень безответственным», подытожил Зеленский. Россия, в свою очередь, выражает настойчивое требование к Украине о принятии нейтрального и безъядерного статуса. Президент Владимир Путин подчеркивал, что РФ не позволит разместить на территории Украины ядерное вооружение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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