Il Foglio: Зеленский счел тупым одно из ключевых решений в истории Украины

Президент Украины Владимир Зеленский критически высказался о решении Украины в 1994 году отказаться от ядерного оружия в рамках Будапештского меморандума. В интервью для итальянской газеты Il Foglio он назвал этот шаг «тупым, нелогичным и очень безответственным».
«То, что на Украину тогда влияли большие страны, большие экономики, то было не просто отказать. Но надо уметь отказывать», — отметил Зеленский в беседе с газетой. Он также выразил мнение, что взамен на ядерное оружие Украина должна была получить более конкретные и эффективные гарантии безопасности, такие как членство в НАТО. Решение отказаться от ЯО было «тупым, нелогичным и очень безответственным», подытожил Зеленский.
Россия, в свою очередь, выражает настойчивое требование к Украине о принятии нейтрального и безъядерного статуса. Президент Владимир Путин подчеркивал, что РФ не позволит разместить на территории Украины ядерное вооружение.
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