Президент РФ Владимир Путин развеял сомнения в том, что он готов применить ядерное оружие для «эффективной защиты России и ее граждан». Как объяснил URA.RU член-корреспондент Академии военных наук РФ Александр Бартош, тренировка стратегических сил сдерживания, которую провел 29 октября глава государства, — это сигнал США и их союзникам в Европе, которые продолжают эскалацию конфликта на Украине.
«Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней, исключительной мерой обеспечения безопасности государства, — заявил Путин в начале учений.
Он добавил, что ядерная триада остается «надежным гарантом суверенитета и безопасности России и позволяет решать задачи стратегического сдерживания». «Ядерная триада позволяет поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности.
Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются», — сказал Путин, подчеркнув, что Россия не будет при этом «втягиваться в новую гонку вооружений».
Ядерные силы РФ будут поддерживаться «на уровне необходимой достаточности». В современные образцы вооружений составляют 94%, и в дальнейшем РВСН будут переводиться на новые ракетные комплексы стационарного и мобильного базирования. «По сравнению с предыдущими поколениями они обладают более высокой точностью, сокращенным временем подготовки к пуску и повышенными возможностями по преодолению систем противоракетной обороны», — заявил президент.
Как пояснил URA.RU военный эксперт Александр Бартош, эта тренировка имеет особую значимость, так как ситуация напряженная, и возможны любые провокации Запада. «Путину важно послать НАТО совершенно понятный и не оставляющий никаких других толкований сигнал о том, что Россия готова применить ядерное оружие по решению высшего руководства», — заявил эксперт.
Бартош напомнил, что ранее Путин четко предупредил, что поставки дальнобойного оружия на Украину из стран НАТО и разрешение на его использование для ударов по объектам на территории России будет расценен как факт прямого участия стран альянса в агрессии против России. «При определенных условиях эти действия НАТО могут повлечь за собой нанесение ударов различными видами оружия по объектам на территории стран альянса.
Путин показывает, что Россия обладает существенным ядерным потенциалом, который позволит ей при наличии экзистенциальной опасности применить все имеющиеся в ее распоряжении средства поражения противника. И это учение позволит отработать все системы управления ядерным комплексом РФ для тренировки навыков личного состава», — объяснил эксперт.
В сентябре Путин объявил об изменении ядерной доктрины России. Президент, в частности, сказал, что Россия оставляет за собой право применения ядерного оружия в случае массированной атаки по своей территории, а также по территории союзной Белоруссии любыми видами вооружений.
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