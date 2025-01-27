27 января 2025

Life.ru подсчитал, сколько мог заработать Зеленский за время СВО

Life.ru: Зеленский мог заработать за время СВО 60 млрд долларов США
© Служба новостей «URA.RU»
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Среди доходов Зеленского могла оказаться и помощь от США на военные нужды
Среди доходов Зеленского могла оказаться и помощь от США на военные нужды Фото:

Президента Украины Владимира Зеленского заподозрили в получении многомиллиардных доходов во время проведения СВО. По данным некоторых депутатов и журналистов, теневые заработки главы государства могут достигать 60 миллиардов долларов.

«Если у Зеленского действительно есть 60 млрд долларов, тем более наличными, он может занять место во втором десятке самых богатых людей мира. В конце 2024 года агентство Bloomberg сообщало, что [предприниматель] Илон Маск стал первым в истории человеком с капиталом более 400 млрд», — пишет Life.ru.

В качестве возможных источников неофициального обогащения Зеленского указывается западная финансовая и военная помощь, которая могла быть использована не по назначению. Также отмечается, что до начала его президентства он уже обладал значительным состоянием, заработанным через свою компанию «Квартал-95» и активы недвижимости.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что одна из причин, почему Зеленский отказывается покидать пост президента, — воровство. Еще в 2023 году ЦРУ начало проводить проверки по факту коррупции на Украине. Действия Зеленского называли роковыми для страны, пишет «Царьград».

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Президента Украины Владимира Зеленского заподозрили в получении многомиллиардных доходов во время проведения СВО. По данным некоторых депутатов и журналистов, теневые заработки главы государства могут достигать 60 миллиардов долларов. «Если у Зеленского действительно есть 60 млрд долларов, тем более наличными, он может занять место во втором десятке самых богатых людей мира. В конце 2024 года агентство Bloomberg сообщало, что [предприниматель] Илон Маск стал первым в истории человеком с капиталом более 400 млрд», — пишет Life.ru. В качестве возможных источников неофициального обогащения Зеленского указывается западная финансовая и военная помощь, которая могла быть использована не по назначению. Также отмечается, что до начала его президентства он уже обладал значительным состоянием, заработанным через свою компанию «Квартал-95» и активы недвижимости. Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что одна из причин, почему Зеленский отказывается покидать пост президента, — воровство. Еще в 2023 году ЦРУ начало проводить проверки по факту коррупции на Украине. Действия Зеленского называли роковыми для страны, пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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