27 января 2025

Зеленский сделал жесткое заявление о капитуляции и демобилизации

Зеленский: если пойти на демобилизацию, тогда надо было в первый день сдаваться
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский выступил против демобилизации
Зеленский выступил против демобилизации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский категорически высказался против любой демобилизации. По мнению украинского лидера, действующее в стране военное положение требует мобилизации «всех ресурсов».

«Если завтра, например, половина армии просто пойдет домой, тогда надо было в первый день сдаваться», — заявил Зеленский во время беседы с корреспондентом итальянской газеты Il Foglio. Он также подчеркнул необходимость улучшения качества процесса мобилизации для достижения лучших результатов в защите страны.

Согласно украинскому законодательству, призыву подлежат граждане страны старше 25 лет. Учитывая победы ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции и количество потерь со стороны ВСУ, Киев до сих пор нуждается в солдатах.

Как сообщал советник украинского военного департамента ведомства Николай Щур, в ближайшее время Офис Зеленского должен внести предложения по призывному возрасту мужчин. Так в стране начнут призывать граждан не от 25, а от 18 лет.

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Президент Украины Владимир Зеленский категорически высказался против любой демобилизации. По мнению украинского лидера, действующее в стране военное положение требует мобилизации «всех ресурсов». «Если завтра, например, половина армии просто пойдет домой, тогда надо было в первый день сдаваться», — заявил Зеленский во время беседы с корреспондентом итальянской газеты Il Foglio. Он также подчеркнул необходимость улучшения качества процесса мобилизации для достижения лучших результатов в защите страны. Согласно украинскому законодательству, призыву подлежат граждане страны старше 25 лет. Учитывая победы ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции и количество потерь со стороны ВСУ, Киев до сих пор нуждается в солдатах. Как сообщал советник украинского военного департамента ведомства Николай Щур, в ближайшее время Офис Зеленского должен внести предложения по призывному возрасту мужчин. Так в стране начнут призывать граждан не от 25, а от 18 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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