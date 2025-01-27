Президент Украины Владимир Зеленский категорически высказался против любой демобилизации. По мнению украинского лидера, действующее в стране военное положение требует мобилизации «всех ресурсов».
«Если завтра, например, половина армии просто пойдет домой, тогда надо было в первый день сдаваться», — заявил Зеленский во время беседы с корреспондентом итальянской газеты Il Foglio. Он также подчеркнул необходимость улучшения качества процесса мобилизации для достижения лучших результатов в защите страны.
Согласно украинскому законодательству, призыву подлежат граждане страны старше 25 лет. Учитывая победы ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции и количество потерь со стороны ВСУ, Киев до сих пор нуждается в солдатах.
Как сообщал советник украинского военного департамента ведомства Николай Щур, в ближайшее время Офис Зеленского должен внести предложения по призывному возрасту мужчин. Так в стране начнут призывать граждан не от 25, а от 18 лет.
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