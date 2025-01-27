После досрочной отставки мэра челябинский город возглавит спикер горсобрания

После досрочной отставки мэра Верхнего Уфалея Челябинской области Сергея Тарасова администрацию временно возглавит спикер городского собрания депутатов Сергей Ханин. Вопрос об отставке Тарасова внесен в повестку заседания горсобрания, которое состоится 29 января.
«После того, как депутаты вынесут решение о досрочной отставке Тарасова, они объявят конкурс на пост нового мэра и назначат представителей горсобрания в конкурсную комиссию. До того, как состоятся выборы нового мэра, руководить городом будет спикер собрания Сергей Ханин», — сообщил источник URA.RU.
По информации источника, отставка Тарасова была прогнозируема. Он не раз фигурировал в разного рода скандалах. Так, в 2022 году он попадал в поле зрения силовиков из-за покупки муниципалитетом некачественного жилья для детей-сирот. А в 2023 году местные депутаты поставили Тарасову «неуд» за работу, после чего в городе едва не был сорван отопительный сезон. В октябре прошлого года губернатор Алексей Текслер устроил Тарасову разнос из-за несданной в срок котельной.
По информации URA.RU, вероятным сменщиком Тарасова на посту мэра Верхнего Уфалея станет экс-спикер Ленинского райсовета Челябинска 59-летний Андрей Рябенко. Ожидается, что конкурсные процедуры могут занять около двух месяцев.
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