27 января 2025

После досрочной отставки мэра челябинский город возглавит спикер горсобрания

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сергей Ханин будет руководить Верхним Уфалеем до выборов нового мэра
Сергей Ханин будет руководить Верхним Уфалеем до выборов нового мэра Фото:

После досрочной отставки мэра Верхнего Уфалея Челябинской области Сергея Тарасова администрацию временно возглавит спикер городского собрания депутатов Сергей Ханин. Вопрос об отставке Тарасова внесен в повестку заседания горсобрания, которое состоится 29 января.

«После того, как депутаты вынесут решение о досрочной отставке Тарасова, они объявят конкурс на пост нового мэра и назначат представителей горсобрания в конкурсную комиссию. До того, как состоятся выборы нового мэра, руководить городом будет спикер собрания Сергей Ханин», — сообщил источник URA.RU.

По информации источника, отставка Тарасова была прогнозируема. Он не раз фигурировал в разного рода скандалах. Так, в 2022 году он попадал в поле зрения силовиков из-за покупки муниципалитетом некачественного жилья для детей-сирот. А в 2023 году местные депутаты поставили Тарасову «неуд» за работу, после чего в городе едва не был сорван отопительный сезон. В октябре прошлого года губернатор Алексей Текслер устроил Тарасову разнос из-за несданной в срок котельной.

По информации URA.RU, вероятным сменщиком Тарасова на посту мэра Верхнего Уфалея станет экс-спикер Ленинского райсовета Челябинска 59-летний Андрей Рябенко. Ожидается, что конкурсные процедуры могут занять около двух месяцев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После досрочной отставки мэра Верхнего Уфалея Челябинской области Сергея Тарасова администрацию временно возглавит спикер городского собрания депутатов Сергей Ханин. Вопрос об отставке Тарасова внесен в повестку заседания горсобрания, которое состоится 29 января. «После того, как депутаты вынесут решение о досрочной отставке Тарасова, они объявят конкурс на пост нового мэра и назначат представителей горсобрания в конкурсную комиссию. До того, как состоятся выборы нового мэра, руководить городом будет спикер собрания Сергей Ханин», — сообщил источник URA.RU. По информации источника, отставка Тарасова была прогнозируема. Он не раз фигурировал в разного рода скандалах. Так, в 2022 году он попадал в поле зрения силовиков из-за покупки муниципалитетом некачественного жилья для детей-сирот. А в 2023 году местные депутаты поставили Тарасову «неуд» за работу, после чего в городе едва не был сорван отопительный сезон. В октябре прошлого года губернатор Алексей Текслер устроил Тарасову разнос из-за несданной в срок котельной. По информации URA.RU, вероятным сменщиком Тарасова на посту мэра Верхнего Уфалея станет экс-спикер Ленинского райсовета Челябинска 59-летний Андрей Рябенко. Ожидается, что конкурсные процедуры могут занять около двух месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...