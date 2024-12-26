Какие потрясения пережил челябинский бизнес в 2024 году: национализация, банкротства, суды

В 2024 году челябинский бизнес прошел через национализацию и банкротства

27 декабря 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Весь год челябинские бизнесмены ходили по судам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Весь 2024 год Челябинская область находилась в фокусе внимания, и причиной тому стали громкие события в промышленном секторе. В стране началась волна национализации, но только в Челябинске она приняла столь весомый характер. Крупные холдинги перешли под контроль государства. Но судебный след этого процесса не заканчивается. Другие баталии весь год устраивали крупные холдинги, бизнес-конфликты которых продолжаются. Не ЧЭМК единым На призыв брать судьбу в свои руки Юрий Антипов откликнулся одним из первых в стране. На заре перестройки он увлекся созданием потребительских кооперативов, а в 1990-е годы вместе с партнером Александром Аристовым вошел в металлургический бизнес. За 32 года они собрали в холдинг несколько предприятий. Под крышей учрежденного в ноябре 2022 года АО «Компания Эталон» оказались Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК), Серовский завод ферросплавов, Катав-Ивановский литейный завод, «Метагломерат» в Кусинском районе, «Кузнецкие ферросплавы». Все эти предприятия в феврале 2024 года снова стали государственными. «Судебное заседание по делу завершено. Иск удовлетворить полностью», — отмечено в судебной документации. Весь год в судах с участием ЧЭМК было не менее горячо, чем в цехах комбината Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Формулировки скупые, поскольку основная их часть находится в решениях, закрытых от общественности. Претензии Генпрокуратуры РФ связаны с тем, что компания составила с предприятиями ОПК «тесную кооперационную группу», а такие предприятия следовало приватизировать по согласованию с федеральными органами. Этого не было сделано: решения принимали на месте в Челябинске — чиновники превысили полномочия. В этих условиях деньги, которыми вольно распоряжались на комбинате, на деле являлись государственными, и теперь их следует взыскать или обратить взыскание на промышленные площадки. 26 февраля холдинг перешел к государству. «Процесс стал следствием политики, которая проводилась командой [бывшего губернатора Челябинской области Петра] Сумина. Губернатор максимально старался отгородиться. Проводил экономическую изоляционистскую политику. Можно сказать, что теперь идет некоторая расплата за местную самостийность. Был явно выраженный крен никого внешних не пускать. В таких условиях бизнес и не виноват, что лишился собственности. Он стал заложником региональной политики тех лет», — считает челябинский экономист Сергей Гордеев. Внимание масс-медиа занято земельным спором. Арбитраж 14 марта арестовал имущество Антиповых на 25,8 млрд рублей. Под изъятие попали земельные участки, в том числе земля на Изумрудном карьере. Антипов заявил суду, что там у него находится единственное жилье, и попросил не оставлять на улице без места проживания. Решение о национализации электрометаллургического комбината принималось в арбитраже Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В октябре новую скрипку в слаженной партии национализации сыграл Конституционный суд. Он принял решение, отменившее сроки исковой давности по коррупционным делам. Председатель суда Валерий Зорькин подчеркнул, что прокуратура не ограничена временем, если решит потребовать возврата незаконно нажитого в доход государства. Юристы нашли доводы, заявив, что каждая ситуация рассматривается индивидуально и совсем не факт, что требование вернуть имущество связано с коррупцией. Какие бы мотивы ни стояли за решением о приватизации ЧЭМК, экс-владельцы вознамерились найти среди чиновников нарушителей порядка, разрешивших приватизацию. Слушания в Уральском арбитражном суде намечены на февраль. «Ариант» с привкусом металла Национализировать агрохолдинг начали по той причине, что создавался он совместными усилиями семей Аристовых и Антиповых, и деньги, которые извлекались в виде дивидендов с ЧЭМК, затем шли на развитие «Арианта». Черный лебедь на «Ариант» прилетел в конце марта, когда стало известно о взыскании 105 миллиардов. Выплату вменили солидарно каждому из семейств. Поначалу ответчики надеялись: компетентные органы разберутся, о чем в компании заявили 4 апреля. В этот день приставы начали опись активов холдинга, счетов и имущества владельцев. Собственность числится на зяте Аристова Александре и дочери Елене Кретовых. Камнем преткновения стала сделка с «Урало-Сибирской металлургической компанией». В октябре 2022 года фирма подписала соглашение с Антиповым, которому простили 26 млрд рублей долга. В числе собственников «УСМК» были представители обеих семей. Представители государства сделали вывод, что имущество наживалось совместно, так же и тратилось. Александр Аристов свой бизнес начинал на пару с Юрием Антиповым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Национализированные активы 11 апреля перешли под крыло Росимущества, затем — в управление к структуре Россельхозбанка «РСХБ-Лизинг». Государству достались винодельня «Кубань-Вино», «Агрофирма „Южная“», «Центр пищевой индустрии — Ариант», «Агрофирма „Ариант“». Совокупно на них работает больше восьми тысяч человек, валовая прибыль холдинга в 2023 году составила 11,779 млрд рублей. В апреле и мае собственники попытались обжаловать национализацию. Они сказали, что процессы ведутся словно по единому сценарию, а Генпрокуратуру РФ представляет один и тот же сотрудник Александр Маруценко. Пожаловались, что ходатайства истца удовлетворяются, заявления экс-владельцев игнорируются. На суд эти доводы впечатления не произвели. В счет возникших перед государством долгов у главы семейства стали отбирать 30 га земли под Челябинском, у зятя — два участка на Черном море. Всего в ноябре судебные приставы Москвы выписали исполнительных листов на 46,6 млрд рублей. Такую же сумму потребовали с ГК «Ариант», которую Аристовы сохранили за собой. «Макфа» попала в замес Иск о национализации «Макфы» и остального бизнеса экс-губернатора Михаила Юревича был подан позже остальных — 28 марта. Но если очередь до компании дошла последней, то скорость, с какой принимались решения, оказалась молниеносной. Уже на следующий день после подачи заявления Генпрокуратуры РФ в Центральный районный суд активы оказались под арестом. Под обеспечение попало имущество более чем 30 компаний, включая фирмы в Нидерландах и на Кипре. Также были арестованы собственность и счета бенефициаров холдинга. С 1999 года бизнес-империя развивалась, озаряя финансовым благополучием политическую карьеру Юревича. Поднявшись до кресла челябинского мэра, а следом — губернатора, политик в 2017 году отправился в вынужденную ссылку в Лондон, а его юристы — в судебные инстанции. Чтобы не искушать судьбу, Михаил Юревич переехал в Великобританию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Часть бизнеса вслед за собственником тоже перебралась за рубеж. Появилась сеть офшорных фирм, владельцами которых стали родственники Юревича и его партнера Вадима Белоусова, их менеджеры. Юридические схемы, однако, от потерь не спасли. День смеха в Челябинске в 2024 году отпраздновали роскошно. Юревичу приставы предъявили счет на 100 триллионов рублей. Таких денег единовременно, наверно, не держал даже сам глава «Макфы», юристы назвали претензии «творчеством» пристава. Позже сумма «усохла», но даже этого хватило, чтобы 4 апреля арестовать активы «Макфы» и екатеринбургского «Смака». Со смаком в повестку влетело шоу телевизионного формата. В программе Андрея Малахова бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась пикантными деталями своего визита в Челябинск. По ее словам, поездка в суровый город выдалась жаркой: пришлось отбиваться от ухаживаний тогдашнего первого лица. Национализация покрылась звездной пылью. Сюжет развивался без остановки. Неожиданно в начале мая Юревич предложил выкупить у государства свой бывший актив. Условия выглядели привлекательными. Бизнесмен обещал дополнительно выделять по миллиарду долларов на нужды СВО. Судебные баталии разворачивались в суде со стремительной скоростью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Надеемся миром урегулировать, без потрясений и существенного падения производства. Поэтому я сделал предложение о мировом соглашении, которое было достаточно внимательно воспринято судом и прокуратурой. Владельцы также готовы отдать определенный пакет акций государству», — заявил тогда журналистам адвокат Игорь Трунов. Выстрел получился холостым. Уже 14 мая юристы пошли идти в суд, чтобы оспорить решение о национализации. Бизнес попал к Росимуществу, а затем — под управление все той же «РСХБ-Финанс». Дальнейшие пререкания с прокуратурой действия не возымели. Суды разных инстанций признали правомерным решение о передаче собственности государству. В декабре к праздникам бывшим собственникам пришлось и того сложнее. Бизнесменам предъявили иск на 19,5 млрд рублей. «Гринфлайт» возвел стену отчуждения В начале десятых годов в рекламе утверждалось, что челябинский микрорайон «Академ Риверсайд» станет новым центром областной столицы. Вместо этого затянувшаяся стройка собрала вокруг себя уйму судов, фигуранты которых — сплошь крупные чиновники прошлого. Процессы, начавшиеся в середине 2016 года, не утихли и поныне. В мае арбитражный суд привлек к субсидиарной ответственности Юревича, бывшего вице-мэра Челябинска и экс-главу застройщика «Гринфлайт» Сергея Мануйлова, Александра Москалюка, Виталия Санникова, компании «Медиа-Стиль» и «Центр современных технологий». Руководители оказывали влияние на работу компании, остановка которой оставила без жилья 4,5 тысячи дольщиков. Став головной болью для дольщиков, проблема «Академ Риверсайда» откликнулись эхом в судах для руководителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Юревич М.В. принимал участие в принятии значимых для деятельности общества „Гринфлайт“ решений, навязывая свою волю, в том числе, участникам. Мануйлов С. Н. указал на то, что Юревич М.В. осуществлял контроль над обществом „Гринфлайт“ через Москалюка А.Е. и давал указания, которые были обязательными для исполнения», — суд в своем определении сослался на постановление о прекращении уголовного дела за март 2019 года. По настоянию губернатора, «Гринфлайт» выкупил земельные участки на треть миллиарда и пожертвовал московскому спортклубу 320 млн рублей. Дар был увязан с имиджем региона, который надо поддерживать. В эпоху национализации дополнительные неприятности Юревичу совсем не нужны. В сентябре он обратился в суд, оспорив свое привлечение к субсидиарной ответственности. Какое решение будет вынесено, пока неизвестно. В октябре суд отказал в требованиях бывшего главы региона к конкурсному управляющему «Гринфлайта» Андрею Кузьмину на 277 тысяч рублей. Претензии Юревич выставлял в рамках дела о банкротстве компании. АИР взял ответственность обратно Ложный выстрел по новогоднему настроению к концу сезона стал хэппи-эндом. Не успели отзвенеть бокалы с шампанским и отгреметь фейерверки, как 10 января Челябинский арбитражный суд арестовал активы бывших и нынешних чиновников на миллиард рублей. Это решение стало второй частью драмы, разворачивавшейся с ноября 2022 года. Тогда конкурсный управляющий Агентства инвестиционного развития (АИР) Алексей Пивоваров начал процесс взыскания с правительства региона миллиарда рублей. Основу для долга работавший тогда губернатором Борис Дубровский заложил весной 2017 года, приняв решение о выделении для работников двух театров, драмы и оперного, 131 квартиры. Сделка проходила при посредничестве АИР, налоги на поступивший в виде недвижимости доход не платились. В сентябре 2020 года налоговики заявили о миллиардной недоимке. С Бориса Дубровского и еще десяти VIP пытались взыскать миллиард, но безуспешно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU АИР в июле 2022 года стал банкротом. Отвечать по его обязательствам пришлось правительству региона в качестве учредителя. Почти год судебных тяжб заставил немало поволноваться юристов, однако исход давал надежду: в сентябре 2023 года права на жилье для театральных работников властям удалось отстоять, той же осенью арест с квартир сняли. В тот миг занавес опустился, чтобы подняться для продолжения эпопеи. Первым из чиновников, кто не согласился с арестом своего имущества, стал бизнес-омбудсмен Александр Гончаров. Уже через неделю после решения наложить обеспечение он подал ходатайство об отмене, в котором суд отказал. Затем заявление направил и экс-министр Сергей Смольников. Разбирательства продолжались полгода. Летом чаша весов склонилась в пользу руководителей. Суд отказался требовать миллиард с физлиц и органов власти — областного правительства и регионального минэкономразвития. Все второе полугодие утрясали формальности. Апелляционная инстанция решение первой подтвердила, а в декабре арест с чиновников на 772 млн рублей был снят. Спокойно выдохнуть смогли Дубровский, экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев, бывшие вице-губернаторы Руслан Гаттаров и Егор Ковальчук и их коллеги, входившие в наблюдательный совет АИР. Акционеры «Рависа» слетелись на процесс Информповоды вокруг «Рависа» так или иначе были связаны с бывшим совладельцем и президентом агрохолдинга Андреем Косиловым. Комплекс стал героем бизнес-сводок как фигурант двух крупных конфликтов. Начало года ознаменовалось известием о продаже Косиловым 41,2% акций «Рависа» в пользу «Уральской агропромышленной группы» («УАГ») из Свердловской области. Это не устроило существующих собственников во главе с экс-замгубернатора Игорем Сербиновым. Сделку они сочли притворной, подав в суд на Косилова и его семью. Стоимость договора купли-продажи «Равис» оценил в 340,8 млн рублей. В курином агрохолдинге собственники весь год не могли найти точки соприкосновения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новый владелец в апреле потребовал обновить состав совета директоров своими представителями, а на время, пока суд рассматривает дело, добился запрета созыва руководящего органа. Интриги добавило то, что одним из заявленных представителей стал сын Косилова Иван. Одновременно представители «УАГ» заявили, что готовы продолжить выкуп акций. Акционер обратился к коллегам с соответствующим предложением. Удача в судах на протяжении года благоприятствовала новому владельцу «Рависа». Сначала суд запретил созывать совет директоров. Затем настоял на его сборе, указав, кто туда должен войти. Косилов-младший в данный список попал. Имя руководителя пересеклось с историей «Рависа» дважды. У Косиловых был совхоз «Равис» в Каслинском районе, от которого осенью 2022 года они избавились. Косилов-младший до продажи возглавлял «Береговой». Ивана Косилова новые акционеры потребовали ввести в совет директоров «Рависа» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Взаимоотношения с «Рависом» стали причиной судебного спора. На стол экс-партеры по агрохолдингу выложили старые договоры. Согласно документам, в десятых годах «Равис» передавал «Береговому» жмых рапса и подсолнечника по ценам в 17-20 раз ниже рыночных. Отжимом занимался сам совхоз, скопившиеся долги теперь «отжал» через суд «Равис». Он доказал, что накопилась упущенная выгода. Косилову вменили оплату 110 млн рублей, «Береговому» — 57,868 млн рублей. По крайней мере, в споре из-за жмыха точка поставлена. В декабре приставы пришли за имуществом Косилова. Сотрудники службы намерены исполнить решение суда, и взыскать долг. В тяжбах из-за продажи акций агрохолдинга пока есть только многоточие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Весь 2024 год Челябинская область находилась в фокусе внимания, и причиной тому стали громкие события в промышленном секторе. В стране началась волна национализации, но только в Челябинске она приняла столь весомый характер. Крупные холдинги перешли под контроль государства. Но судебный след этого процесса не заканчивается. Другие баталии весь год устраивали крупные холдинги, бизнес-конфликты которых продолжаются. На призыв брать судьбу в свои руки Юрий Антипов откликнулся одним из первых в стране. На заре перестройки он увлекся созданием потребительских кооперативов, а в 1990-е годы вместе с партнером Александром Аристовым вошел в металлургический бизнес. За 32 года они собрали в холдинг несколько предприятий. Под крышей учрежденного в ноябре 2022 года АО «Компания Эталон» оказались Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК), Серовский завод ферросплавов, Катав-Ивановский литейный завод, «Метагломерат» в Кусинском районе, «Кузнецкие ферросплавы». Все эти предприятия в феврале 2024 года снова стали государственными. «Судебное заседание по делу завершено. Иск удовлетворить полностью», — отмечено в судебной документации. Формулировки скупые, поскольку основная их часть находится в решениях, закрытых от общественности. Претензии Генпрокуратуры РФ связаны с тем, что компания составила с предприятиями ОПК «тесную кооперационную группу», а такие предприятия следовало приватизировать по согласованию с федеральными органами. Этого не было сделано: решения принимали на месте в Челябинске — чиновники превысили полномочия. В этих условиях деньги, которыми вольно распоряжались на комбинате, на деле являлись государственными, и теперь их следует взыскать или обратить взыскание на промышленные площадки. 26 февраля холдинг перешел к государству. «Процесс стал следствием политики, которая проводилась командой [бывшего губернатора Челябинской области Петра] Сумина. Губернатор максимально старался отгородиться. Проводил экономическую изоляционистскую политику. Можно сказать, что теперь идет некоторая расплата за местную самостийность. Был явно выраженный крен никого внешних не пускать. В таких условиях бизнес и не виноват, что лишился собственности. Он стал заложником региональной политики тех лет», — считает челябинский экономист Сергей Гордеев. Внимание масс-медиа занято земельным спором. Арбитраж 14 марта арестовал имущество Антиповых на 25,8 млрд рублей. Под изъятие попали земельные участки, в том числе земля на Изумрудном карьере. Антипов заявил суду, что там у него находится единственное жилье, и попросил не оставлять на улице без места проживания. В октябре новую скрипку в слаженной партии национализации сыграл Конституционный суд. Он принял решение, отменившее сроки исковой давности по коррупционным делам. Председатель суда Валерий Зорькин подчеркнул, что прокуратура не ограничена временем, если решит потребовать возврата незаконно нажитого в доход государства. Юристы нашли доводы, заявив, что каждая ситуация рассматривается индивидуально и совсем не факт, что требование вернуть имущество связано с коррупцией. Какие бы мотивы ни стояли за решением о приватизации ЧЭМК, экс-владельцы вознамерились найти среди чиновников нарушителей порядка, разрешивших приватизацию. Слушания в Уральском арбитражном суде намечены на февраль. Национализировать агрохолдинг начали по той причине, что создавался он совместными усилиями семей Аристовых и Антиповых, и деньги, которые извлекались в виде дивидендов с ЧЭМК, затем шли на развитие «Арианта». Черный лебедь на «Ариант» прилетел в конце марта, когда стало известно о взыскании 105 миллиардов. Выплату вменили солидарно каждому из семейств. Поначалу ответчики надеялись: компетентные органы разберутся, о чем в компании заявили 4 апреля. В этот день приставы начали опись активов холдинга, счетов и имущества владельцев. Собственность числится на зяте Аристова Александре и дочери Елене Кретовых. Камнем преткновения стала сделка с «Урало-Сибирской металлургической компанией». В октябре 2022 года фирма подписала соглашение с Антиповым, которому простили 26 млрд рублей долга. В числе собственников «УСМК» были представители обеих семей. Представители государства сделали вывод, что имущество наживалось совместно, так же и тратилось. Национализированные активы 11 апреля перешли под крыло Росимущества, затем — в управление к структуре Россельхозбанка «РСХБ-Лизинг». Государству достались винодельня «Кубань-Вино», «Агрофирма „Южная“», «Центр пищевой индустрии — Ариант», «Агрофирма „Ариант“». Совокупно на них работает больше восьми тысяч человек, валовая прибыль холдинга в 2023 году составила 11,779 млрд рублей. В апреле и мае собственники попытались обжаловать национализацию. Они сказали, что процессы ведутся словно по единому сценарию, а Генпрокуратуру РФ представляет один и тот же сотрудник Александр Маруценко. Пожаловались, что ходатайства истца удовлетворяются, заявления экс-владельцев игнорируются. На суд эти доводы впечатления не произвели. В счет возникших перед государством долгов у главы семейства стали отбирать 30 га земли под Челябинском, у зятя — два участка на Черном море. Всего в ноябре судебные приставы Москвы выписали исполнительных листов на 46,6 млрд рублей. Такую же сумму потребовали с ГК «Ариант», которую Аристовы сохранили за собой. Иск о национализации «Макфы» и остального бизнеса экс-губернатора Михаила Юревича был подан позже остальных — 28 марта. Но если очередь до компании дошла последней, то скорость, с какой принимались решения, оказалась молниеносной. Уже на следующий день после подачи заявления Генпрокуратуры РФ в Центральный районный суд активы оказались под арестом. Под обеспечение попало имущество более чем 30 компаний, включая фирмы в Нидерландах и на Кипре. Также были арестованы собственность и счета бенефициаров холдинга. С 1999 года бизнес-империя развивалась, озаряя финансовым благополучием политическую карьеру Юревича. Поднявшись до кресла челябинского мэра, а следом — губернатора, политик в 2017 году отправился в вынужденную ссылку в Лондон, а его юристы — в судебные инстанции. Часть бизнеса вслед за собственником тоже перебралась за рубеж. Появилась сеть офшорных фирм, владельцами которых стали родственники Юревича и его партнера Вадима Белоусова, их менеджеры. Юридические схемы, однако, от потерь не спасли. День смеха в Челябинске в 2024 году отпраздновали роскошно. Юревичу приставы предъявили счет на 100 триллионов рублей. Таких денег единовременно, наверно, не держал даже сам глава «Макфы», юристы назвали претензии «творчеством» пристава. Позже сумма «усохла», но даже этого хватило, чтобы 4 апреля арестовать активы «Макфы» и екатеринбургского «Смака». Со смаком в повестку влетело шоу телевизионного формата. В программе Андрея Малахова бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась пикантными деталями своего визита в Челябинск. По ее словам, поездка в суровый город выдалась жаркой: пришлось отбиваться от ухаживаний тогдашнего первого лица. Национализация покрылась звездной пылью. Сюжет развивался без остановки. Неожиданно в начале мая Юревич предложил выкупить у государства свой бывший актив. Условия выглядели привлекательными. Бизнесмен обещал дополнительно выделять по миллиарду долларов на нужды СВО. «Надеемся миром урегулировать, без потрясений и существенного падения производства. Поэтому я сделал предложение о мировом соглашении, которое было достаточно внимательно воспринято судом и прокуратурой. Владельцы также готовы отдать определенный пакет акций государству», — заявил тогда журналистам адвокат Игорь Трунов. Выстрел получился холостым. Уже 14 мая юристы пошли идти в суд, чтобы оспорить решение о национализации. Бизнес попал к Росимуществу, а затем — под управление все той же «РСХБ-Финанс». Дальнейшие пререкания с прокуратурой действия не возымели. Суды разных инстанций признали правомерным решение о передаче собственности государству. В декабре к праздникам бывшим собственникам пришлось и того сложнее. Бизнесменам предъявили иск на 19,5 млрд рублей. В начале десятых годов в рекламе утверждалось, что челябинский микрорайон «Академ Риверсайд» станет новым центром областной столицы. Вместо этого затянувшаяся стройка собрала вокруг себя уйму судов, фигуранты которых — сплошь крупные чиновники прошлого. Процессы, начавшиеся в середине 2016 года, не утихли и поныне. В мае арбитражный суд привлек к субсидиарной ответственности Юревича, бывшего вице-мэра Челябинска и экс-главу застройщика «Гринфлайт» Сергея Мануйлова, Александра Москалюка, Виталия Санникова, компании «Медиа-Стиль» и «Центр современных технологий». Руководители оказывали влияние на работу компании, остановка которой оставила без жилья 4,5 тысячи дольщиков. «Юревич М.В. принимал участие в принятии значимых для деятельности общества „Гринфлайт“ решений, навязывая свою волю, в том числе, участникам. Мануйлов С. Н. указал на то, что Юревич М.В. осуществлял контроль над обществом „Гринфлайт“ через Москалюка А.Е. и давал указания, которые были обязательными для исполнения», — суд в своем определении сослался на постановление о прекращении уголовного дела за март 2019 года. По настоянию губернатора, «Гринфлайт» выкупил земельные участки на треть миллиарда и пожертвовал московскому спортклубу 320 млн рублей. Дар был увязан с имиджем региона, который надо поддерживать. В эпоху национализации дополнительные неприятности Юревичу совсем не нужны. В сентябре он обратился в суд, оспорив свое привлечение к субсидиарной ответственности. Какое решение будет вынесено, пока неизвестно. В октябре суд отказал в требованиях бывшего главы региона к конкурсному управляющему «Гринфлайта» Андрею Кузьмину на 277 тысяч рублей. Претензии Юревич выставлял в рамках дела о банкротстве компании. Ложный выстрел по новогоднему настроению к концу сезона стал хэппи-эндом. Не успели отзвенеть бокалы с шампанским и отгреметь фейерверки, как 10 января Челябинский арбитражный суд арестовал активы бывших и нынешних чиновников на миллиард рублей. Это решение стало второй частью драмы, разворачивавшейся с ноября 2022 года. Тогда конкурсный управляющий Агентства инвестиционного развития (АИР) Алексей Пивоваров начал процесс взыскания с правительства региона миллиарда рублей. Основу для долга работавший тогда губернатором Борис Дубровский заложил весной 2017 года, приняв решение о выделении для работников двух театров, драмы и оперного, 131 квартиры. Сделка проходила при посредничестве АИР, налоги на поступивший в виде недвижимости доход не платились. В сентябре 2020 года налоговики заявили о миллиардной недоимке. АИР в июле 2022 года стал банкротом. Отвечать по его обязательствам пришлось правительству региона в качестве учредителя. Почти год судебных тяжб заставил немало поволноваться юристов, однако исход давал надежду: в сентябре 2023 года права на жилье для театральных работников властям удалось отстоять, той же осенью арест с квартир сняли. В тот миг занавес опустился, чтобы подняться для продолжения эпопеи. Первым из чиновников, кто не согласился с арестом своего имущества, стал бизнес-омбудсмен Александр Гончаров. Уже через неделю после решения наложить обеспечение он подал ходатайство об отмене, в котором суд отказал. Затем заявление направил и экс-министр Сергей Смольников. Разбирательства продолжались полгода. Летом чаша весов склонилась в пользу руководителей. Суд отказался требовать миллиард с физлиц и органов власти — областного правительства и регионального минэкономразвития. Все второе полугодие утрясали формальности. Апелляционная инстанция решение первой подтвердила, а в декабре арест с чиновников на 772 млн рублей был снят. Спокойно выдохнуть смогли Дубровский, экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев, бывшие вице-губернаторы Руслан Гаттаров и Егор Ковальчук и их коллеги, входившие в наблюдательный совет АИР. Информповоды вокруг «Рависа» так или иначе были связаны с бывшим совладельцем и президентом агрохолдинга Андреем Косиловым. Комплекс стал героем бизнес-сводок как фигурант двух крупных конфликтов. Начало года ознаменовалось известием о продаже Косиловым 41,2% акций «Рависа» в пользу «Уральской агропромышленной группы» («УАГ») из Свердловской области. Это не устроило существующих собственников во главе с экс-замгубернатора Игорем Сербиновым. Сделку они сочли притворной, подав в суд на Косилова и его семью. Стоимость договора купли-продажи «Равис» оценил в 340,8 млн рублей. Новый владелец в апреле потребовал обновить состав совета директоров своими представителями, а на время, пока суд рассматривает дело, добился запрета созыва руководящего органа. Интриги добавило то, что одним из заявленных представителей стал сын Косилова Иван. Одновременно представители «УАГ» заявили, что готовы продолжить выкуп акций. Акционер обратился к коллегам с соответствующим предложением. Удача в судах на протяжении года благоприятствовала новому владельцу «Рависа». Сначала суд запретил созывать совет директоров. Затем настоял на его сборе, указав, кто туда должен войти. Косилов-младший в данный список попал. Имя руководителя пересеклось с историей «Рависа» дважды. У Косиловых был совхоз «Равис» в Каслинском районе, от которого осенью 2022 года они избавились. Косилов-младший до продажи возглавлял «Береговой». Взаимоотношения с «Рависом» стали причиной судебного спора. На стол экс-партеры по агрохолдингу выложили старые договоры. Согласно документам, в десятых годах «Равис» передавал «Береговому» жмых рапса и подсолнечника по ценам в 17-20 раз ниже рыночных. Отжимом занимался сам совхоз, скопившиеся долги теперь «отжал» через суд «Равис». Он доказал, что накопилась упущенная выгода. Косилову вменили оплату 110 млн рублей, «Береговому» — 57,868 млн рублей. По крайней мере, в споре из-за жмыха точка поставлена. В декабре приставы пришли за имуществом Косилова. Сотрудники службы намерены исполнить решение суда, и взыскать долг. В тяжбах из-за продажи акций агрохолдинга пока есть только многоточие.