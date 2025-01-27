Близкий соратник Куйвашева меняет работу второй раз за четыре месяца

Бывший замгубернатора, 65-летний Валерий Чайников покинул пост замдиректора Корпорации развития Среднего Урала, который занял в декабре 2024 года после отставки из свердловского правительства. Об этом URA.RU сообщили несколько источников, информацию подтвердили в КРСУ.
«Действительно, он покинул пост 17 января. По собственному желанию», — рассказали в корпорации.
Чайников устроился в КРСУ, чтобы помочь в продвижении важного для губернатора Евгения Куйвашева проекта — экосистемы «Космос». Как рассказывал URA.RU источник, отдельные члены правительства тормозили проект, и опытный Чайников, обладающий обширными связями, должен был помочь это противодействие устранить.
До этого он семь лет был замгубернатора, руководителем аппарата губернатора и правительства Свердловской области. Контролировал график Куйвашева, отвечал за подготовку его поездок и совещаний, важнейшие кадровые решения. Пост он покинул в октябре, чтобы помочь сыну: он несколько лет пытался устроить его на хорошую должность в суд, но все никак не мог — конфликт интересов.
После ухода из правительства Чайников также получил статус общественного советника Куйвашева. Он пользуется особым расположением губернатора. Они знакомы с начала 2000-х, когда Куйвашев возглавлял поселок Пойковский (ХМАО), а Чайников — местную милицию. После назначения губернатором Куйвашев пригласил Чайникова в Свердловскую область, до 2018 года он руководил облизбиркомом, оттуда и перешел на позицию замгубернатора.
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