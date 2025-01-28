Пьяный ямалец угнал в Екатеринбурге две машины и угодил в ДТП

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ДТП на перекрестке улиц Вильгельма де Генина и Академика Парина. Екатеринбург , дтп, сотрудник мчс, пожарный, пострадавший автомобиль, дорожная авария
Ямалец за два часа умудрился угнать два авто (архивное фото) Фото:

Житель ЯНАО угнал в Екатеринбурге грузовик, попал на нем в ДТП и скрылся с места аварии уже на машине, которую протаранил. Когда неудачливого угонщика задержали, он был пьян, рассказал URA.RU источник.

«Грузовичок „ГАЗель NEXT“ мужчина угнал с неохраняемой стоянки на улице Лукиных. Через час он на этой „ГАЗели“ врезался в иномарку Chery Arrizo на улице Цвиллинга. Между водителями возник конфликт, и владелец легковушки убежал с места ДТП. А когда вернулся, его машины не было — на ней уехал его обидчик», — объяснил собеседник агентства.

Вторую машину сотрудникам ГИБДД тоже удалось найти, а самого горе-угонщика задержать. Им оказался 23-летний житель поселка Тазовский из ЯНАО. В момент похищения авто он был пьян и пояснить свои действия не смог. Сейчас парень в СИЗО. Ущерб, причиненный им двум водителям, устанавливается, ведется проверка.

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Житель ЯНАО угнал в Екатеринбурге грузовик, попал на нем в ДТП и скрылся с места аварии уже на машине, которую протаранил. Когда неудачливого угонщика задержали, он был пьян, рассказал URA.RU источник. «Грузовичок „ГАЗель NEXT“ мужчина угнал с неохраняемой стоянки на улице Лукиных. Через час он на этой „ГАЗели“ врезался в иномарку Chery Arrizo на улице Цвиллинга. Между водителями возник конфликт, и владелец легковушки убежал с места ДТП. А когда вернулся, его машины не было — на ней уехал его обидчик», — объяснил собеседник агентства. Вторую машину сотрудникам ГИБДД тоже удалось найти, а самого горе-угонщика задержать. Им оказался 23-летний житель поселка Тазовский из ЯНАО. В момент похищения авто он был пьян и пояснить свои действия не смог. Сейчас парень в СИЗО. Ущерб, причиненный им двум водителям, устанавливается, ведется проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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