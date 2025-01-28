Пьяный ямалец угнал в Екатеринбурге две машины и угодил в ДТП

28 января 2025 в 15:11 Размер текста - 17 +

Ямалец за два часа умудрился угнать два авто (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Житель ЯНАО угнал в Екатеринбурге грузовик, попал на нем в ДТП и скрылся с места аварии уже на машине, которую протаранил. Когда неудачливого угонщика задержали, он был пьян, рассказал URA.RU источник. «Грузовичок „ГАЗель NEXT“ мужчина угнал с неохраняемой стоянки на улице Лукиных. Через час он на этой „ГАЗели“ врезался в иномарку Chery Arrizo на улице Цвиллинга. Между водителями возник конфликт, и владелец легковушки убежал с места ДТП. А когда вернулся, его машины не было — на ней уехал его обидчик», — объяснил собеседник агентства. Вторую машину сотрудникам ГИБДД тоже удалось найти, а самого горе-угонщика задержать. Им оказался 23-летний житель поселка Тазовский из ЯНАО. В момент похищения авто он был пьян и пояснить свои действия не смог. Сейчас парень в СИЗО. Ущерб, причиненный им двум водителям, устанавливается, ведется проверка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель ЯНАО угнал в Екатеринбурге грузовик, попал на нем в ДТП и скрылся с места аварии уже на машине, которую протаранил. Когда неудачливого угонщика задержали, он был пьян, рассказал URA.RU источник. «Грузовичок „ГАЗель NEXT“ мужчина угнал с неохраняемой стоянки на улице Лукиных. Через час он на этой „ГАЗели“ врезался в иномарку Chery Arrizo на улице Цвиллинга. Между водителями возник конфликт, и владелец легковушки убежал с места ДТП. А когда вернулся, его машины не было — на ней уехал его обидчик», — объяснил собеседник агентства. Вторую машину сотрудникам ГИБДД тоже удалось найти, а самого горе-угонщика задержать. Им оказался 23-летний житель поселка Тазовский из ЯНАО. В момент похищения авто он был пьян и пояснить свои действия не смог. Сейчас парень в СИЗО. Ущерб, причиненный им двум водителям, устанавливается, ведется проверка.