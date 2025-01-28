Петр-полукорм отмечают православные 29 января: приметы и традиции

В среду 29 января в христианских храмах вспоминают одного из учеников Иисуса, апостола Петра. В народе же этот праздник прозвали Петр-полукорм, и за многовековую историю он оброс своими традициями и приметами. О том, что можно и нельзя делать — в материале URA.RU.
Традиции на Петр-полукорм
Название «полукорм» праздник получил потому, что 29 января в народе оценивали, сколько еще осталось корма для скота до начала весны. Приговаривая «Постится скотина, если хозяин корму не припас» крестьяне считали остатки соломы, и если запасов не хватало, то на животных приходилось экономить. Из-за того, что на праздник апостола Петра люди уделяли внимание животным, святой стал покровителем домашнего скота.
Также в этот день смотрели и на то, сколько осталось зерна в амбаре. Если к концу января запасов оставалось больше половины, то крестьяне верили, что это сулит хорошему летнему урожаю. Дело здесь не в мистике и приметах, а в расчете: если больше осталось зерна, значит, больше получится и посеять. А кто больше посеет — тот больше и пожнет.
Что можно и нельзя делать на Петр-полукорм
По традиции, 29 января стоит проверить свои запасы еды. На праздник Петра холодильник не должен пустовать — это поможет привлечь благополучие на год вперед. Также в этот день можно приготовить блюда из рыбы, чтобы приманить удачу и прибыль.
Также, если в ночь на 29 января приснился хороший сон, то его нужно рассказать близкому человеку до полудня. Это поможет привлечь счастье.
А вот выбрасывать хлеб и другие хорошие продукты на Петр-полукорм не стоит. Чтобы не накликать беду, лучше не брать в руки в этот день острые предметы. И конечно, на церковный праздник не нужно ссориться и конфликтовать с близкими людьми.
Приметы на Петр-полукорм
По погоде 29 января люди определяли, чего ждать им за окном в будущем. Например, северный ветер указывал на приближающийся мороз, а ночной туман намекал на малооблачную спокойную погоду. Если в Петр-полукорм ударили морозы, то крестьяне верили, что лето окажется жарким. А если начиналась метель, но напротив, ожидали дождливого сезона.
Также погоду предсказывали и птицы. Если куры забирались на крышу сарая, то день предстоял ясный. А стоящие на одной ноге птицы предрекали скорое похолодание.
История праздника Петр-полукорм
В храмах 29 января вспоминают о дне, когда апостола Петра заключили в темницу. За проповедь о Христе Ирод Агриппа заточил святого и связал его двумя железными цепями.
Накануне суда к Петру спустился ангел и снял с него цепи, после чего вывел его из темницы. Услышав об этом чуде, христиане забрали эти цепи и стали хранить их. Больные и одержимые приходили к цепям с молитвой, и бог исцелял их.
Изначально цепи хранились в Иерусалиме, пока в V веке их не перевезли в Константинополь. Сейчас цепи апостола Петра находятся в Риме в церкви Сан-Пьеро-ин-Винколи.
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