В городе Шадринске Курганской области в феврале пройдут рок-концерт, КВН, гонки и другие интересные мероприятия. URA.RU сделало афишу основных событий.
Концерты
5 февраля в 12:30 состоится сольный фортепианный концерт Арины Патракеевой «На крыльях музыки» в большом зале Детской музыкальной школы.
26 февраля в 18:00 Антон Горбунов из Москвы выступит с концертной программой Bass Magic в драмтеатре.
Во Дворце культуры анонсируются:
8 февраля в 13:00 — концерт заводского клуба «Ветеран»;
9 февраля в 18:00 — концерт свердловской группы Группа «Тайна театра», программа «Герои русского рока»;
28 февраля 19:00 — юбилейный концерт Сергея Федорова «Полет открытого сердца».
Спектакли в драматическом театре
1 февраля в 18:00 — «Рождественские грезы». Премьера. Водевиль.
2 февраля в 15:00 — «Рождественские грезы». Премьера. Водевиль. Творческий вечер актрисы Любови Строгановой «Любви все возрасты покорны».
8 февраля в 18:00 — «Поместье ворона». Ироничный детектив
9 февраля в 11:00 и 13:00 — «Вязаные сказки».
14 и 15 февраля в 18:00 — «Когда ангелы шутят». Рождественская комедия.
22 февраля в 18:00 — «Я люблю тебя, эскадрилья». Боевая комедия в одном действии.
Другие мероприятия
1 февраля в 10:00 пройдут «Большие гонки» среди школ Шадринского муниципального округа. Место встречи: СК «Олимп», ул. Михайловская, 180А.
12 и 13 февраля в 11:00, 12:30, 14:00 состоятся уроки памяти «Дорогами Афганистана» во Дворце культуры.
17 февраля в 18:00 пройдет полуфинал Студенческой лиги КВН «МАРТ» (20-й юбилейный сезон) в драматическом театре.
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