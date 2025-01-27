27 января 2025

Рок-концерт, гонки и КВН: куда сходить в феврале в Шадринске. Афиша

В Шадринске пройдут концерты, гонки и КВН
© Служба новостей «URA.RU»
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Афиша мероприятий в Шадринске на февраль
Афиша мероприятий в Шадринске на февраль Фото:

В городе Шадринске Курганской области в феврале пройдут рок-концерт, КВН, гонки и другие интересные мероприятия. URA.RU сделало афишу основных событий.

Концерты

5 февраля в 12:30 состоится сольный фортепианный концерт Арины Патракеевой «На крыльях музыки» в большом зале Детской музыкальной школы.

26 февраля в 18:00 Антон Горбунов из Москвы выступит с концертной программой Bass Magic в драмтеатре.

Во Дворце культуры анонсируются:

8 февраля в 13:00 — концерт заводского клуба «Ветеран»;

9 февраля в 18:00 — концерт свердловской группы Группа «Тайна театра», программа «Герои русского рока»;

28 февраля 19:00 — юбилейный концерт Сергея Федорова «Полет открытого сердца».

Спектакли в драматическом театре

1 февраля в 18:00 — «Рождественские грезы». Премьера. Водевиль.

2 февраля в 15:00 — «Рождественские грезы». Премьера. Водевиль. Творческий вечер актрисы Любови Строгановой «Любви все возрасты покорны».

8 февраля в 18:00 — «Поместье ворона». Ироничный детектив

9 февраля в 11:00 и 13:00 — «Вязаные сказки».

14 и 15 февраля в 18:00 — «Когда ангелы шутят». Рождественская комедия.

22 февраля в 18:00 — «Я люблю тебя, эскадрилья». Боевая комедия в одном действии.

Другие мероприятия

1 февраля в 10:00 пройдут «Большие гонки» среди школ Шадринского муниципального округа. Место встречи: СК «Олимп», ул. Михайловская, 180А.

12 и 13 февраля в 11:00, 12:30, 14:00 состоятся уроки памяти «Дорогами Афганистана» во Дворце культуры.

17 февраля в 18:00 пройдет полуфинал Студенческой лиги КВН «МАРТ» (20-й юбилейный сезон) в драматическом театре.

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В городе Шадринске Курганской области в феврале пройдут рок-концерт, КВН, гонки и другие интересные мероприятия. URA.RU сделало афишу основных событий. Концерты 5 февраля в 12:30 состоится сольный фортепианный концерт Арины Патракеевой «На крыльях музыки» в большом зале Детской музыкальной школы. 26 февраля в 18:00 Антон Горбунов из Москвы выступит с концертной программой Bass Magic в драмтеатре. Во Дворце культуры анонсируются: 8 февраля в 13:00 — концерт заводского клуба «Ветеран»; 9 февраля в 18:00 — концерт свердловской группы Группа «Тайна театра», программа «Герои русского рока»; 28 февраля 19:00 — юбилейный концерт Сергея Федорова «Полет открытого сердца». Спектакли в драматическом театре 1 февраля в 18:00 — «Рождественские грезы». Премьера. Водевиль. 2 февраля в 15:00 — «Рождественские грезы». Премьера. Водевиль. Творческий вечер актрисы Любови Строгановой «Любви все возрасты покорны». 8 февраля в 18:00 — «Поместье ворона». Ироничный детектив 9 февраля в 11:00 и 13:00 — «Вязаные сказки». 14 и 15 февраля в 18:00 — «Когда ангелы шутят». Рождественская комедия. 22 февраля в 18:00 — «Я люблю тебя, эскадрилья». Боевая комедия в одном действии. Другие мероприятия 1 февраля в 10:00 пройдут «Большие гонки» среди школ Шадринского муниципального округа. Место встречи: СК «Олимп», ул. Михайловская, 180А. 12 и 13 февраля в 11:00, 12:30, 14:00 состоятся уроки памяти «Дорогами Афганистана» во Дворце культуры. 17 февраля в 18:00 пройдет полуфинал Студенческой лиги КВН «МАРТ» (20-й юбилейный сезон) в драматическом театре.
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