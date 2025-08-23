Депутат поделилась «рецептом» нормальной пенсионной системы

Депутат Госдумы Нина Останина поделилась своим видением реформирования пенсионной системы России. Она заявила, что для устойчивого развития необходим комплекс мер, связанных с изменением экономической политики государства. По мнению депутата, текущие дискуссии о пенсиях инициированы представителями рыночных взглядов во власти, которые преследуют интересы крупных бизнес-структур.
«Рецепт для сохранения и развития пенсионной системы РФ один: национализация стратегических ресурсов; введение реальной действующей прогрессивной шкалы налогообложения; инвестирование „нефтяных“ доходов в реальный сектор экономики; введение госмонополии на алкоголь и реализация других пунктов Программы КПРФ», — заявила Останина. Ее слова передают argumenti.ru.
Депутат отметила, что в действующем пенсионном законодательстве требуется внести определенные изменения. По ее мнению, необходимо скорректировать два основных параметра: снизить пенсионный возраст до прежних значений — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, а также установить размер пенсии на уровне средней заработной платы по стране. Она напомнила, что, согласно данным Росстата, этот показатель составляет 99,4 тысячи рублей.
Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам труда, социальной политики и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что отдельные категории граждан вправе получать две пенсии одновременно. В частности, речь идет о гражданах, ставших инвалидами вследствие военной травмы, участниках Великой Отечественной войны, жителях блокадного Ленинграда и Севастополя, а также о лицах, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, уточнил парламентарий, передает 360.ru. Кроме того, особые условия получения двойных выплат действуют для военнослужащих, сотрудников силовых ведомств, космонавтов и летчиков-испытателей.
