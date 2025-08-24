Более 1,5 тысячи россиян ждут вылетов в аэропортах России

Более 1,5 тысячи пассажиров в семи аэропортах Сибири столкнулись с задержкой рейсов из-за позднего прибытия самолетов. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
«В аэропортах Кемерово, Новокузнецка, Барнаула, Омска, Горно-Алтайска, Норильска и Томска в настоящее время ожидают вылета более 1500 человек. Причина задержки рейсов — позднее прибытие самолетов», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства.
Задержки в аэропортах начались еще 23 августа в аэропорту Пулково в связи с атакой беспилотников на Ленинградскую область. Ограничения на вылет коснулись несколько российских аэропортов.
