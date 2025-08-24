Пулково возобновил работу

Прием и выпуск самолетов осуществляется по согласованию с соответствующими органами
Прием и выпуск самолетов осуществляется по согласованию с соответствующими органами
Украинские атаки по российским регионам

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге возобновил обслуживание рейсов после временной приостановки работы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Пулково возобновил прием и выпуск воздушных судов. Их прием и выпуск осуществляется по согласованию с соответствующими органами», — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале.

Днем ранее беспилотники атаковали Ленинградскую область, уже вечером начались массовые задержки. Пассажирам задержанных рейсов первое время приходилось сидеть на полу, после чего им выдали складные стулья и мягкие коврики, ожидающим предлагали еду и воду в соответствии с регламентом. В ночь на 24 августа Пулково работал всего шесть часов, после чего вновь закрылся из-за угрозы атаки беспилотников. 

