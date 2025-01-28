Фирма пермского олигарха Кузяева предупредила клиентов о мошенниках

Управляющая компания «Парма менеджмент», распоряжающаяся паевыми инвестиционными фондами, предупредила клиентов о случаях мошенничества от имени ее сотрудников. Организация входит в Пермскую финансово-производственную группу (ПФПГ), принадлежащую долларовому миллиардеру Андрею Кузяеву.
«Уважаемые клиенты, доводим до вашего сведения, что сотрудники ООО УК „Парма-Менеджмент“ не осуществляют рассылку в мессенджерах от имени Общества. При получении сомнительных сообщений или звонков от лиц, представляющихся нашими, просим не вступать в диалог», — сообщается на сайте компании.
Основной вид деятельности общества — вложения в ценные бумаги. В управлении ООО УК «Парма-Менеджмент» находятся паевые фонды рыночных финансовых инструментов «Дмитрий Донской» и паевой фонд недвижимости «Сибирский». Единственным учредителем общества с 2020 года является ПФПГ, принадлежащая Андрею Кузяеву. По данным Forbes за 2024 год, в списке богатейших российских бизнесменов Кузяев занимает 122-е место, а его состояние оценивается в 1 млрд долларов.
Ранее URA.RU сообщало, что сотрудников Соликамского магниевого завода предупредили об участившихся случаях использования поддельных аккаунтов руководителей. Мошенники, представляясь начальниками, пишут рабочим завода в мессенджерах.
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