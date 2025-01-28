Фирма пермского олигарха Кузяева предупредила клиентов о мошенниках

Пермское ООО УК «Парма-Менеджмент» предупредило клиентов о мошенниках
© Служба новостей «URA.RU»
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В компании попросили не вступать в диалог с лже-сотрудниками
В компании попросили не вступать в диалог с лже-сотрудниками Фото:

Управляющая компания «Парма менеджмент», распоряжающаяся паевыми инвестиционными фондами, предупредила клиентов о случаях мошенничества от имени ее сотрудников. Организация входит в Пермскую финансово-производственную группу (ПФПГ), принадлежащую долларовому миллиардеру Андрею Кузяеву.

«Уважаемые клиенты, доводим до вашего сведения, что сотрудники ООО УК „Парма-Менеджмент“ не осуществляют рассылку в мессенджерах от имени Общества. При получении сомнительных сообщений или звонков от лиц, представляющихся нашими, просим не вступать в диалог», — сообщается на сайте компании.

Основной вид деятельности общества — вложения в ценные бумаги. В управлении ООО УК «Парма-Менеджмент» находятся паевые фонды рыночных финансовых инструментов «Дмитрий Донской» и паевой фонд недвижимости «Сибирский». Единственным учредителем общества с 2020 года является ПФПГ, принадлежащая Андрею Кузяеву. По данным Forbes за 2024 год, в списке богатейших российских бизнесменов Кузяев занимает 122-е место, а его состояние оценивается в 1 млрд долларов. 

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудников Соликамского магниевого завода предупредили об участившихся случаях использования поддельных аккаунтов руководителей. Мошенники, представляясь начальниками, пишут рабочим завода в мессенджерах.

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Управляющая компания «Парма менеджмент», распоряжающаяся паевыми инвестиционными фондами, предупредила клиентов о случаях мошенничества от имени ее сотрудников. Организация входит в Пермскую финансово-производственную группу (ПФПГ), принадлежащую долларовому миллиардеру Андрею Кузяеву. «Уважаемые клиенты, доводим до вашего сведения, что сотрудники ООО УК „Парма-Менеджмент“ не осуществляют рассылку в мессенджерах от имени Общества. При получении сомнительных сообщений или звонков от лиц, представляющихся нашими, просим не вступать в диалог», — сообщается на сайте компании. Основной вид деятельности общества — вложения в ценные бумаги. В управлении ООО УК «Парма-Менеджмент» находятся паевые фонды рыночных финансовых инструментов «Дмитрий Донской» и паевой фонд недвижимости «Сибирский». Единственным учредителем общества с 2020 года является ПФПГ, принадлежащая Андрею Кузяеву. По данным Forbes за 2024 год, в списке богатейших российских бизнесменов Кузяев занимает 122-е место, а его состояние оценивается в 1 млрд долларов.  Ранее URA.RU сообщало, что сотрудников Соликамского магниевого завода предупредили об участившихся случаях использования поддельных аккаунтов руководителей. Мошенники, представляясь начальниками, пишут рабочим завода в мессенджерах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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