Рабочих пермского стратегического завода атакуют в мессенджерах фейковые начальники

Рабочих пермского СМЗ предупредили об обмане с фальшивых аккаунтов руководства

24 апреля 2024 в 13:15 Размер текста - 17 +

Для обмана мошенники используют различные мессенджеры Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Сотрудников Соликамского магниевого завода (Пермский край) предупредили об участившихся случаях использования поддельных аккаунтов руководителей предприятия и топ-менеджеров госкорпорации «Росатом». Мошенники, представляясь начальниками, пишут рабочим завода в мессенджерах WhatsApp, Telegram и Viber. «Они используют следующую схему. Представляются руководителями, с которыми сотрудники не общаются напрямую. Например, обращаются к рядовому работнику от лица генерального директора. Таким образом вводят его в заблуждение. Расчет на то, что сотрудник поверит и начнет диалог с фальшивым топ-менеджером. А далее мошенник попытается убедить работника перечислить денежные средства на неизвестный счет или пройти по подозрительной ссылке», — рассказал URA.RU директор по безопасности ОАО «СМЗ» Андрей Швецов. О случаях мошенничества через мессенджеры на рабочем совещании начальников цехов и структурных подразделений завода предупредил генеральный директор ОАО «СМЗ» Руслан Димухамедов. Он также сообщил, что сотрудников предприятия могут пытаться обмануть по телефону. «Телефонные мошенники придумывают все более изощренные схемы обмана граждан. Прошу оставаться бдительными и не поддаваться на их уловки. Не отправляйте деньги на неизвестные номера счетов и не проходите по сомнительным интернет-ссылкам. О таких случаях обязательно сообщайте в службу безопасности предприятия», — сказал топ-менеджер. Магниевый завод в Соликамске является стратегическим предприятием РФ. Занимается производством редкоземельных металлов, среди которых губчатый титан, оксид и хлорид ниобия и тантала, а также производит другую продукцию. Собственником ОАО «СМЗ» является госкорпорация «Росатом». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудников Соликамского магниевого завода (Пермский край) предупредили об участившихся случаях использования поддельных аккаунтов руководителей предприятия и топ-менеджеров госкорпорации «Росатом». Мошенники, представляясь начальниками, пишут рабочим завода в мессенджерах WhatsApp, Telegram и Viber. «Они используют следующую схему. Представляются руководителями, с которыми сотрудники не общаются напрямую. Например, обращаются к рядовому работнику от лица генерального директора. Таким образом вводят его в заблуждение. Расчет на то, что сотрудник поверит и начнет диалог с фальшивым топ-менеджером. А далее мошенник попытается убедить работника перечислить денежные средства на неизвестный счет или пройти по подозрительной ссылке», — рассказал URA.RU директор по безопасности ОАО «СМЗ» Андрей Швецов. О случаях мошенничества через мессенджеры на рабочем совещании начальников цехов и структурных подразделений завода предупредил генеральный директор ОАО «СМЗ» Руслан Димухамедов. Он также сообщил, что сотрудников предприятия могут пытаться обмануть по телефону. «Телефонные мошенники придумывают все более изощренные схемы обмана граждан. Прошу оставаться бдительными и не поддаваться на их уловки. Не отправляйте деньги на неизвестные номера счетов и не проходите по сомнительным интернет-ссылкам. О таких случаях обязательно сообщайте в службу безопасности предприятия», — сказал топ-менеджер. Магниевый завод в Соликамске является стратегическим предприятием РФ. Занимается производством редкоземельных металлов, среди которых губчатый титан, оксид и хлорид ниобия и тантала, а также производит другую продукцию. Собственником ОАО «СМЗ» является госкорпорация «Росатом».