Российские военные могут продвинуться в сторону Волчанска после взятия под контроль Двуречной в Харьковской области. Об этом сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
«Это плацдарм для дальнейшего наступления по территории Купянского района в сторону Волчанского района, то есть это достаточно серьезный оперативно-тактический простор для наших войск», — заявил Ганчев. Его слова приводит РИА Новости.
Виталий Ганчев указал, что противник полностью контролировал высоту правого берега реки Оскол. По его словам, теперь, когда все поселения вдоль линии соприкосновения находятся по левобережью Оскола, для жителей может стать немного легче в плане снижения интенсивности обстрелов.
Ранее Минобороны РФ подтвердило, что группировка «Запад» установила контроль над Двуречной. Отмечается, что это крупный населенный пункт, который до реформы 2020 года имел статус районного центра. Также Ганчев сообщил, что ВС РФ продолжают продвижение на фронте, атакуя на купянском направлении позиции ВСУ, передает «Царьград».
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