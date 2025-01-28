«Запрет песни «Сигма-бой» — это нож в спину»: продюсер раскрыл секрет успеха трека

Песня «Сигма-бой» вот уже несколько месяцев остается одним из популярных треков в соцсетях. Тысячи блогеров сняли видео для соцсетей с этой композицией, она возглавила топ мировых чартов, а о запрете «Сигма-боя» начали говорить европейские политики. URA.RU задал вопросы об успехе песни и будущем артисток продюсеру и музыкальному критику.
Как сигма бой стал популярным
Песня «Сигма-бой» очень быстро завоевала популярность по всему миру. На стриминговых площадках песня собирает миллионы прослушиваний, а количество роликов в соцсетях, снятых на песню, подсчитать невозможно. По мнению продюсера Павла Рудченко, песня завирусилась благодаря своей своевременности.
«Я не скажу, что это какой-то супер гениальный хит. В ней используется запоминающаяся мелодия, песня написана в стиле популярных российских групп 90-х, таких как „Комбинация“ и „Мираж“, и чего-то нового, в музыкальном плане, в этой песне нет», — считает Павел Рудченко. «Но она интересна по своему звучанию. Если бы ее спели взрослые исполнительницы, не факт, что был бы такой же успех. А детские голоса, в сочетании с подобным текстом и мелодией стали интересными».
Благодаря запоминающейся мелодии, звучанию и простому тексту, песня стала набирать популярность в соцсетях. Это помогло ей не только стать известной, но и подняться в чартах, отметил музыкальный критик Евгений Бабичев.
«То, что произошло с песней в соцсетях, это бесконечное количество рилсов, шортсов и клипов — это сейчас является практически единственным способом заявить о себе на мировой арене», — рассказал Евгений Бабичев. «Это общемировая тенденция: завирусить песню в соцсетях, и если волна поднимется, то с большой долей вероятности, хоть на какое-то время, песня окажется в топе».
И «Сигма-бою» удалось запустить такую огромную волну, что песня попала в топ чартов крупнейшего международного стриминга Spotify, на нее обратило внимание издание Billboard — популярного журнала для специалистов в индустрии шоу-бизнеса.
Станут ли Betsy и Мария Янковская популярными артистами
Несмотря на то, что песню «Сигма-бой» слышал уже весь мир, юные исполнительницы, Betsy и Мария Янковская, еще не набрали популярность. По мнению Евгения Бабичева, сейчас девочкам главное — не упустить свой шанс.
«Конечно, это все очень скоротечно. Сейчас переходный период в шоу-бизнесе в России: одни уехали, а на их месте еще не появились новые имена», — отметил музыкальный критик. «Мы радуемся каждому успеху, особенно если это не локальный успех, а общемировая популярность. Поэтому, мне кажется, девчонок еще привлекут к каким-нибудь проектам. Я и родителям девочек говорил о том, что нельзя упустить это время, пока идет волна».
Продюсер Павел Рудченко считает, что популярность у исполнительниц почти в кармане. Главное — не пропустить момент и начать выпускать новый контент.
«На сегодняшний день они выстрелили, но пока их не знают. Песню слышали все, а вот исполнительниц вряд ли в метро узнают. Поэтому мой совет — в ближайшее время взяться активно за выпуск нового контента, делать много творчества, различных коллабораций», — советует Павел Рудченко.
Продюсер также добавил, что «Сигма-бой» вряд ли продержится долгое время в чартах на Западе, но в России исполнительниц люди в индустрии точно запомнят. А вот чтобы Betsy и Марию Янковскую запомнили и слушатели, успех нужно подкрепить новыми песнями.
Почему «Сигма-бой» хотят запретить в Европе
Вскоре после того, как «Сигма бой» набрал огромную популярность на западе, в Европе предложили запретить композицию. Один из представителей социально-либеральной партии Volt в Германии, Нина Риль, предложила запретить трек. По ее мнению, песня служит инструментом для проникновения России в европейскую культурную среду. Павел Рудченко считает, что песня «Сигма-бой» противоречит западным представлениям о том, что сейчас происходит в России.
«Сейчас навязывается такая тенденция, что в России нет ничего: ни искусства, ни культуры. Что это страна с неразвитым населением. А тут появляется мелодичная, веселая песенка. И люди радуются в своих песнях, веселятся, а не показывают тоску, грусть и печаль», — объяснил продюсер. «И это бьется с той идеей, которая навязывается западными и прозападными СМИ, которые говорят, что в России все плохо, нет ни культуры, ни искусства, и в целом депрессивное общество. А данный контент говорит о другом».
Другой возможной причиной отмены песни, по мнению экспертов, стала пропаганда традиционных ценностей. «Если то, что в тексте песни упоминается симпатия мальчика к девочке, и это большая проблема для Европы — то это совсем грустно», — констатировал Евгений Бабичев. «Странно, что несколько лет назад не запретили хит Кати Лель? Может, не поняли, что там за „муа-муа“ и „джага-джага“».
Музыкальный критик добавил, что для популярности песни запреты со стороны Запада сыграют только на руку.
Могут ли другие российские песни набрать такую же популярность на Западе
По мнению Евгения Бабичева, за последние годы, благодаря соцсетям, некоторым российским музыкантам удалось добиться удивительного успеха. «Если вспоминать ситуацию лет десять назад, то мы и думать не могли, что какая-то песня, пусть даже случайным образом, попадет в какие-то чарты. После „Тату“ и вспомнить, наверное, нечего. А тут — то Spotify с Катей Лель, то Billbiard с девчонками. Это в принципе говорит о том, что стриминги и соцсети с короткими роликами творят чудеса. Абсолютно случайным образом, если трек завирусился, то тебя накроет волной популярности», — отметил музыкальный критик.
Однако эксперт считает, что такой способ набрать популярность просуществует еще не долго. И со временем все меньше артистов смогут также успешно внезапно взлететь.
«Это очень круто, но я прогнозирую, что очень скоро лавочка может прикрыться. Потому что музыки становится очень много, и выудить какие-то жемчужины будет очень сложно», — заключил Евгений Бабичев. — «Каждый день появляется огромное количество нового контента, и если и будет какой-то случайный взлет, то доля вероятности, что это будет именно твоя песня, становится все меньше».
Кто исполнил песню «Сигма-бой»
Хит «Сигма-бой» исполнили две юных певицы. Первая, 11-летняя Светлана Чертищева, популярная под псевдонимом Betsy, уже выступала с популярными детскими песнями «Капибара» и «Симпл-димпл, поп-ит, сквиш». Вторая артистка, 12-летняя Мария Янковская, работает на телеканале «СТС Kids» и ведет свой блог.
Песня «Сигма-бой» вышла 4 октября 2024 года. За несколько месяцев ее послушали миллионы людей. Сейчас у клипа на YouTube 65 миллионов просмотров.
Текст песни «сигма-бой»
Текст песни «Сигма-бой» написал отец Светланы Чертищевой, Михаил. Его соавтором стал известный по песне «Девочка с каре» Мукка, он же Серафим Сидорин. Главная героиня песни обращается к популярному мальчику — сигма-бою. С ним хотят дружить все ровесницы, но вот исполнительницу он добиться не сможет.
Кто такой «сигма-бой»
Словосочетание «Сигма-бой» на сленге называют крутых парней, ведущих себя, как одинокие волки. Само слово пришло из теории об иерархии животных, где сигмы ведут себя не так, как все, и идут наперекор принятым правилам.
Теперь сигмой называют харизматичных и брутальных персонажей из поп-культуры. Самый яркий пример — Патрик Бэйтман, главный герой «Американского психопата». Картинки с Кристианом Бэйлом, который исполнил роль Бэйтмана в фильме, превратились в мем и главное лицо сигм.
Пока одни восхищаются сигмами, другие критикуют тренд, отмечая, что все сигмы — вымышленные герои, чья «крутость» имеет мало чего общего с реальным миром. И поведение того же Патрика Бэйтмана вряд ли можно назвать образцовым. Но есть и те, кто просто воспринимает мем про «сигму» как очередную интернет-шутку, и не относится к ней серьезно.
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