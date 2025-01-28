Спекуляция чистой воды: паводок в центре России не повлияет на Курган и Тюмень

Народный синоптик Винштейн: прогноз паводка в Кургане и Тюмени появится в марте
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцев успокоили после слухов о паводке
Курганцев успокоили после слухов о паводке Фото:

В курганских соцсетях сообщается об угрозе паводка. Якобы Курганская область находится в зоне риска. Основными доводами называют ранний паводок в wентральной части России и якобы переполненные водохранилища Казахстана. Любитель-синоптик Илья Винштейн из Кургана опровергает это утверждение.

«Все показатели бассейна в пределах нормы. Первый расширенный прогноз выйдет в первых числах марта. <...> Все остальные вбросы на тему без какого-либо обоснования — это спекуляции чистой воды», — пишет курганец в своем паблике «Погода 45 — погода в Кургане» соцсети «ВКонтакте». Официальный прогноз Росгидромет сделает в первой половине марта.

Комментарий стал ответом на публикации в соцсетях, где заявляется о риске затопления Курганской и Тюменской областей. При этом публикуется информация о ранних паводках в центральной части России.

Винштейн отмечает, что текущая зима отличается аномально высокими температурами, что привело к меньшей степени промерзания почвы. «По данным Курганского ЦГМС, на последнее число декабря почва промерзла на глубину 23–76 см при норме 43–100 см,» — приводит он данные. Это может способствовать более быстрому таянию снега весной и увеличению количества талых вод.

В Кургане и Тюмени появились слухи о новом паводке
В Кургане и Тюмени появились слухи о новом паводке
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В курганских соцсетях сообщается об угрозе паводка. Якобы Курганская область находится в зоне риска. Основными доводами называют ранний паводок в wентральной части России и якобы переполненные водохранилища Казахстана. Любитель-синоптик Илья Винштейн из Кургана опровергает это утверждение. «Все показатели бассейна в пределах нормы. Первый расширенный прогноз выйдет в первых числах марта. <...> Все остальные вбросы на тему без какого-либо обоснования — это спекуляции чистой воды», — пишет курганец в своем паблике «Погода 45 — погода в Кургане » соцсети «ВКонтакте». Официальный прогноз Росгидромет сделает в первой половине марта. Комментарий стал ответом на публикации в соцсетях, где заявляется о риске затопления Курганской и Тюменской областей. При этом публикуется информация о ранних паводках в центральной части России. Винштейн отмечает, что текущая зима отличается аномально высокими температурами, что привело к меньшей степени промерзания почвы. «По данным Курганского ЦГМС, на последнее число декабря почва промерзла на глубину 23–76 см при норме 43–100 см,» — приводит он данные. Это может способствовать более быстрому таянию снега весной и увеличению количества талых вод.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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