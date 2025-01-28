Спекуляция чистой воды: паводок в центре России не повлияет на Курган и Тюмень

В курганских соцсетях сообщается об угрозе паводка. Якобы Курганская область находится в зоне риска. Основными доводами называют ранний паводок в wентральной части России и якобы переполненные водохранилища Казахстана. Любитель-синоптик Илья Винштейн из Кургана опровергает это утверждение.
«Все показатели бассейна в пределах нормы. Первый расширенный прогноз выйдет в первых числах марта. <...> Все остальные вбросы на тему без какого-либо обоснования — это спекуляции чистой воды», — пишет курганец в своем паблике «» соцсети «ВКонтакте». Официальный прогноз Росгидромет сделает в первой половине марта.
Комментарий стал ответом на публикации в соцсетях, где заявляется о риске затопления Курганской и Тюменской областей. При этом публикуется информация о ранних паводках в центральной части России.
Винштейн отмечает, что текущая зима отличается аномально высокими температурами, что привело к меньшей степени промерзания почвы. «По данным Курганского ЦГМС, на последнее число декабря почва промерзла на глубину 23–76 см при норме 43–100 см,» — приводит он данные. Это может способствовать более быстрому таянию снега весной и увеличению количества талых вод.
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