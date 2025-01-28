Что подарить близким на Китайский Новый год: советы по фэн-шуй

Даже после того, как все салаты уже давно съедены, а «Ирония судьбы» посмотрена, можно продолжать отмечать наступивший 2025 год. Ведь вслед за Новым и Старым Новым годами приходит Китайский Новый год. Согласно лунному календарю, праздновать можно начинать 29 января. Астролог и мастер фэн-шуй Ирина Березовская рассказала URA.RU, как лучше всего встретить Китайский Новый год, чтобы приманить удачу.
Что подарить близким на Китайский Новый год
Есть несколько традиционных подарков, которые не только порадуют любого человека, но и принесут самому дарителю счастье. По словам Ирины Березовской, по многовековому китайскому обычаю, на Новый год по лунному календарю принято дарить конверт с деньгами.
«Не важно, какие купюры вы положите, но это должны быть настоящие деньги», — отмечает мастер фэн-шуй. «Чем больше денег вы подарите в этот праздник, тем больше вы приманите удачу, благополучие и процветание в свою жизнь».
Если дарить деньги не хочется, то можно испечь печенья с предсказанием. Традиционно в десерт прячут небольшие позитивные предсказания для членов семьи, близких и коллег. А если готовить печенье нет ни сил, ни времени, можно подарить третий традиционный китайский подарок — мандарин.
«Именно на Китайский Новый год появилась традиция дарить близким мандарины, апельсины и другие цитрусовые. Это символ богатства, процветания, здоровья и удачи», — объяснила Ирина Березовская. «Если вы даже один из этих подарков возьмете на заметку и подарите близким, то год станет однозначно удачнее».
Что еще можно сделать на Китайский Новый год
Также, встречая Китайский Новый год, нужно попрощаться с энергией уходящего года. А для этого — необходимо очистить помещение.
«В восточных традициях тысячелетней давности в этот день принято очищение вашего дома или рабочего места. Очищаем в плане физического воздействия, проще говоря — убираемся, выбрасываем хлам и избавляемся от ненужных вещей», — объяснила Ирина Березовская. «Во время уборки нужно быть настроенным на очищение от всего негатива, чтобы пригласить позитивную энергию Нового года в свой дом».
Также мастер фэн-шуй посоветовала после очищения жилища накрыть стол, полный еды. И пригласить всех близких к себе в гости, чтобы подарить один из трех традиционных подарков.
Как работают фэн-шуй ритуалы
Ирина Березовская отметила, что все восточные ритуалы — рабочие и придуманы не просто так. Будь то очищение дома на Китайский Новый год или дата, в которую нужно выкинуть новогоднюю елку — все это помогает усилить энергию даты, чтобы обеспечить свое счастье.
«Благодаря ритуалам, энергии усиливаются, и праздничным временем мы усиливаем свои действия. Это тоже очень важно. Вообще, в восточной философии фэн-шуй сочетание нужного места, времени и действия дает человеку счастье, процветание и благополучие», — объяснила Ирина Березовская. «Это то, что мы называем удачей. Без удачи ты далеко не уйдешь, и фэн-шуй, как раз, направлен именно на повышение уровня удачи конкретного человека».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.