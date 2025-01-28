Бизнесмена Гайсина, лишенного миллиардных активов, выписали из больницы

Свердловского бизнесмена, экс-депутата Госдумы Малика Гайсина выписали из реабилитационного центра, куда он попал осенью на фоне судебных разбирательств из-за национализированных предприятий. О том, как у него дела, URA.RU рассказал осведомленный источник.
«Его выписали в новогодние праздники. Есть улучшения после реабилитации. Процесс восстановления идет, хоть и медленно. Ходит с тростью», — поделился собеседник.
Весной 2023 года Гайсина задержали по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Ему предъявили обвинение по трем статьям, посадили под домашний арест, а предприятия (заводы «Исеть», «Уралбиофарм», банк «Вятич», а также доли в ООО «Вагран» и ООО «Актай-М») национализировали решением Ленинского райсуда Екатеринбурга. Стоимость активов оценивалась более чем в три миллиарда рублей.
Случившееся он переживал тяжело, поэтому и оказался в больнице. При этом от попыток вернуть предприятия он не отказался. Более того, осенью 2024 года Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций по поводу изъятии акций завода «Исеть», направив дело на новое рассмотрение. Но в Ленинском райсуде Екатеринбурга иск Генпрокуратуры об изъятии активов повторно удовлетворили. Сам Гайсин называл происходящее «рейдерским захватом».
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