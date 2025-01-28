Шумков недоволен округом и пошел на хоккей, в Кургане жалуются на смертность: главное за день

В Кургане врип главы Антон Науменко послал руководителей управкомпаний убирать снег во дворах. Губернатор Шумков остался недоволен экономикой Половинского округа. Члены Народного фронта бьют тревогу из-за ситуации в медицине. Об этих и других новостях вторника, 28 января — в дайджесте URA.RU.
В Шадринске сменили ответственного за дороги
В курганском дорожном предприятии «САТ» из города Шадринска произошла смена руководства после критики губернатора Вадима Шумкова. На место Юрия Грязных пришел Владислав Архипов, который ранее возглавлял Щучанское ДРСУ. Смена руководителя произошла на фоне жесткой критики состояния дорог в регионе, высказанной губернатором.
В Кургане обновили список обязательных работ
Администрация города Кургана обновила перечень обязательных работ для лиц, отбывающих административное наказание. Среди нововведений — уборка мусора, сухой растительности и покос травы. Об этом было объявлено на официальном сайте муниципалитета.
Нововведения позволят более эффективно привлекать граждан к общественным работам, которые также будут способствовать проведению противопожарных мероприятий в городе. Это касается как ликвидации свалок, так и контроля за состоянием городских зеленых зон.
...и заставляют УК очищать дворы от снега
Врип главы Кургана Антон Науменко провел встречу с руководителями управляющих компаний, на которой были выданы указания по улучшению состояния дворовых территорий в зимний период. На совещании Науменко особо акцентировал внимание на необходимости борьбы с последствиями зимней погоды. «Выводите технику, людей, чтобы расчистить дворовые территории. Не допускайте примерзания снега, образования наката и колейности во дворах», — подчеркнул Антон Науменко.
Новый кандидат в мэры Варгашей
В Варгашинском округе Курганской области, скорее всего, новым главой станет спикер местной думы Эдуард Тимофеев. Об этом сообщают источники, близкие к политическим кругам Варгашей, информирует корреспондент URA.RU. Поддержка со стороны региональных властей и положительное отношение местных жителей и администрации делают кандидатуру Тимофеева особенно предпочтительной для занимаемой должности.
Курганцы простились с певцом Горлановым
В Кургане прошло прощание с известным местным певцом Николаем Горлановым и его матерью. Николай Горланов был вокалистом Курганской областной филармонии. Певец умер скоропостижно 24 января после выездного концерта, смерть его матери произошла с разницей всего в один день. По возвращении домой его состояние резко ухудшилось, и, несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось.
Общественники бьют тревогу из-за медицины
В Курганской области наблюдается высокая смертность от онкологии. Член регионального штаба Народного фронта Юрий Черкащенко подчеркнул серьезность этой проблемы, указав на необходимость улучшения медицинского обслуживания. Проблема подтверждается многочисленными жалобами граждан, особенно пожилых, которые вместо врачей-специалистов часто принимаются фельдшерами.
Шумков остался недоволен выездом в Половинское
Губернатор Курганской области Вадим Шумков выразил недовольство работой администрации Половинского округа в вопросе поддержки местного бизнеса. Во время своего визита в округ глава региона призвал к активизации экономической деятельности и созданию новых рабочих мест. Шумков отметил, что для развития округа необходимо больше действий и новых проектов. По словам губернатора, усиление взаимодействия с бизнесом и оказание финансовой поддержки через займы и субсидии должны стать ключевыми элементами стратегии развития региона. В ходе визита были обсуждены несколько новых проектов, которые могут способствовать экономическому росту Половинского округа в ближайшем будущем.
Курганские хоккеисты проиграли, несмотря на поддержку важных болельщиков
По приезду Шумков отправился на хоккей, где местная команда «Зауралье» принимала верхнепышминский «Горняк УГМК». На игре присутствовал также прокурор Курганской области Владислав Московских.
Несмотря на поддержку со стороны VIP, курганцы уступили свердловчанам. Матч окончился со счетом 1:2.
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