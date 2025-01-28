Появилось видео столкновения атомного ледокола РФ и сухогруза в Карском море

Атомный ледокол «50 лет Победы» столкнулся с сухогрузом в Карском море. Инцидент произошел во время операции по освобождению застрявшего во льдах судна. В интернете появились кадры столкновения ледокола и сухогруза.
«... появились кадры столкновения атомного ледокола „50 лет Победы“ и сухогруза в Карском море», — написали в telegram-канале телеканала РЕН ТВ. Там же было опубликовано соответствующее видео.
Ледокол подвергся повреждению обшивки левого борта, однако это не представляет угрозы для работы реакторной установки и систем жизнеобеспечения. Несмотря на происшествие, «50 лет Победы» продолжает работу в штатном режиме и выполняет свои задач на Северном морском пути.
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