Появилось видео столкновения атомного ледокола РФ и сухогруза в Карском море

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Российский атомный ледокол получил повреждение в Карском море
Российский атомный ледокол получил повреждение в Карском море Фото:

Атомный ледокол «50 лет Победы» столкнулся с сухогрузом в Карском море. Инцидент произошел во время операции по освобождению застрявшего во льдах судна. В интернете появились кадры столкновения ледокола и сухогруза.

«... появились кадры столкновения атомного ледокола „50 лет Победы“ и сухогруза в Карском море», — написали в telegram-канале телеканала РЕН ТВ. Там же было опубликовано соответствующее видео.

Ледокол подвергся повреждению обшивки левого борта, однако это не представляет угрозы для работы реакторной установки и систем жизнеобеспечения. Несмотря на происшествие, «50 лет Победы» продолжает работу в штатном режиме и выполняет свои задач на Северном морском пути.

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Атомный ледокол «50 лет Победы» столкнулся с сухогрузом в Карском море. Инцидент произошел во время операции по освобождению застрявшего во льдах судна. В интернете появились кадры столкновения ледокола и сухогруза. «... появились кадры столкновения атомного ледокола „50 лет Победы“ и сухогруза в Карском море», — написали в telegram-канале телеканала РЕН ТВ. Там же было опубликовано соответствующее видео. Ледокол подвергся повреждению обшивки левого борта, однако это не представляет угрозы для работы реакторной установки и систем жизнеобеспечения. Несмотря на происшествие, «50 лет Победы» продолжает работу в штатном режиме и выполняет свои задач на Северном морском пути.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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