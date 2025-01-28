Российский атомный ледокол «50 лет Победы» повредил обшивку при освобождении другого судна, застрявшего во льдах. В «Атомфлоте» сообщили, что угроз системам жизнеобеспечения и реактору нет. Ледокол продолжил работу в акватории Северного морского пути в штатном режиме. О том, как выглядит «50 лет Победы», один из крупнейших атомоходов в мире — в материале URA.RU.
Инцидент произошел в Карском море. «50 лет Победы» повредился при околке льда — освобождении ледоколом застрявшего во льдах судна, когда первый проходит несколько раз вдоль подветренного борта второго, либо ведется вырубание ледоколом льда вокруг корпуса другого плавсредства для предупреждения его деформации.
Отмечается, что «50 лет Победы» был принят в состав флота в 2007 году. Его длина — 150 метров, водоизмещение — 23 тысячи тонн, мощность его установки — 75 Мегаватт. До 2016 года, когда на воду был спущен ледокол «Арктика», «50 лет Победы» оставался самым крупным ледоколом в мире.
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