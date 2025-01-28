Путин раскрыл, с какого момента начались переговоры с Украиной

Переговоры между Россией и Украиной начались сразу после начала специальной военной операции, сообщил президент РФ Владимир Путин. По его словам, основным условием со стороны России было требование о выходе Украины из ЛНР и ДНР, чтобы избежать дальнейших боевых действий.
«Переговоры, собственно, у нас начались сразу же после начала СВО. Изначально мы сказали украинскому руководству тогдашнему: люди в ЛНР из ДНР не хотят быть в составе Украины. Уходите оттуда, и все на этом все закончится, никаких боевых действий...», — сказал Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Видео интервью опубликовано в telegram-канале корреспондента.
Как отметил российский глава, переговоры начались в конце февраля 2022 года сначала в Белоруссии, а затем перешли в Стамбул. В ходе переговоров в Стамбуле был разработан проект мирного договора, основанный на украинских предложениях.
В ходе этого же интервью президент России Владимир Путин впервые назвал возможные сроки окончания конфликта на Украине. Он заявил, что конфликт может закончиться через полтора-два месяца, если спонсоры Киева прекратят финансовую помощь и поставки патронов.
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