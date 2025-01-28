Путин раскрыл, с какого момента начались переговоры с Украиной

Путин: РФ приступила к переговорам с Украиной сразу после начала СВО
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Путин сказал, что РФ начала переговоры с Украиной еще в феврале 2022 года
Путин сказал, что РФ начала переговоры с Украиной еще в феврале 2022 года Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Переговоры между Россией и Украиной начались сразу после начала специальной военной операции, сообщил президент РФ Владимир Путин. По его словам, основным условием со стороны России было требование о выходе Украины из ЛНР и ДНР, чтобы избежать дальнейших боевых действий.

«Переговоры, собственно, у нас начались сразу же после начала СВО. Изначально мы сказали украинскому руководству тогдашнему: люди в ЛНР из ДНР не хотят быть в составе Украины. Уходите оттуда, и все на этом все закончится, никаких боевых действий...», — сказал Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Видео интервью опубликовано в telegram-канале корреспондента.

Как отметил российский глава, переговоры начались в конце февраля 2022 года сначала в Белоруссии, а затем перешли в Стамбул. В ходе переговоров в Стамбуле был разработан проект мирного договора, основанный на украинских предложениях.

В ходе этого же интервью президент России Владимир Путин впервые назвал возможные сроки окончания конфликта на Украине. Он заявил, что конфликт может закончиться через полтора-два месяца, если спонсоры Киева прекратят финансовую помощь и поставки патронов.

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Переговоры между Россией и Украиной начались сразу после начала специальной военной операции, сообщил президент РФ Владимир Путин. По его словам, основным условием со стороны России было требование о выходе Украины из ЛНР и ДНР, чтобы избежать дальнейших боевых действий. «Переговоры, собственно, у нас начались сразу же после начала СВО. Изначально мы сказали украинскому руководству тогдашнему: люди в ЛНР из ДНР не хотят быть в составе Украины. Уходите оттуда, и все на этом все закончится, никаких боевых действий...», — сказал Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Видео интервью опубликовано в telegram-канале корреспондента. Как отметил российский глава, переговоры начались в конце февраля 2022 года сначала в Белоруссии, а затем перешли в Стамбул. В ходе переговоров в Стамбуле был разработан проект мирного договора, основанный на украинских предложениях. В ходе этого же интервью президент России Владимир Путин впервые назвал возможные сроки окончания конфликта на Украине. Он заявил, что конфликт может закончиться через полтора-два месяца, если спонсоры Киева прекратят финансовую помощь и поставки патронов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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