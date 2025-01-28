Стали известны подробности ЧП, после которого сооснователь «Смысловых галлюцинаций» попал в СИЗО

Сооснователь «Смысловых галлюцинаций» Бурдин порезал ножом собутыльника

29 января 2025 в 09:05 Размер текста - 17 +

Владимир Бурдин ранее уже был судим Фото: Анна Майорова © URA.RU Сооснователь рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин порезал ножом 24-летнего парня во время застолья. ЧП произошло еще 11 ноября 2023 года (однако известно о нем стало лишь 27 января), после этого музыкант попал в СИЗО. Подробности происшествия URA.RU раскрыл источник. «В тот вечер Бурдин выпивал в компании. В какой-то момент у него произошла ссора с молодым человеком, он схватился за нож и нанес удар в брюшную полость. Другая собутыльница (всего выпивали шесть человек — прим. ред.) вызвала скорую помощь, потерпевшего увезли в больницу, остальных — в полицию», — сказал собеседник агентства. По его данным, инцидент произошел в квартире на улице Энергостроителей. Оттуда сыщики изъяли кровавый нож и рулон туалетной бумаги с бурыми пятнами. Бурдину вменили п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия…». 14 ноября Верх-Исетский райсуд отправил его под стражу на два месяца. Затем меру пресечения продлили до 11 февраля. В силовых структурах тему официально не комментируют. Вечером 28 января экс-лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец заявил, что Бурдин не имеет отношения к авторству песен группы и «каждые пару лет кидается на кого-нибудь с ножом». Ранее Бурдин был судим за кражу и поножовщину (тогда суд приговорил его к принудительному лечению). Подробнее о биографии арестованного поэта — в отдельном материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сооснователь рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин порезал ножом 24-летнего парня во время застолья. ЧП произошло еще 11 ноября 2023 года (однако известно о нем стало лишь 27 января), после этого музыкант попал в СИЗО. Подробности происшествия URA.RU раскрыл источник. «В тот вечер Бурдин выпивал в компании. В какой-то момент у него произошла ссора с молодым человеком, он схватился за нож и нанес удар в брюшную полость. Другая собутыльница (всего выпивали шесть человек — прим. ред.) вызвала скорую помощь, потерпевшего увезли в больницу, остальных — в полицию», — сказал собеседник агентства. По его данным, инцидент произошел в квартире на улице Энергостроителей. Оттуда сыщики изъяли кровавый нож и рулон туалетной бумаги с бурыми пятнами. Бурдину вменили п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия…». 14 ноября Верх-Исетский райсуд отправил его под стражу на два месяца. Затем меру пресечения продлили до 11 февраля. В силовых структурах тему официально не комментируют. Вечером 28 января экс-лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец заявил, что Бурдин не имеет отношения к авторству песен группы и «каждые пару лет кидается на кого-нибудь с ножом». Ранее Бурдин был судим за кражу и поножовщину (тогда суд приговорил его к принудительному лечению). Подробнее о биографии арестованного поэта — в отдельном материале URA.RU.