28 января 2025

Абхазия вновь бросила России клич о помощи после проблем с деньгами

© Служба новостей «URA.RU»
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Письмо к Путину с просьбой о поддержке написано главой Абхазии, пишет Life.ru
Письмо к Путину с просьбой о поддержке написано главой Абхазии, пишет Life.ru Фото:

Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба попросил главу РФ Владимира Путина поддержать пророссийских кандидатов на грядущих выборах главы республики. Об этом лидер написал в открытом письме.

«Прошу Вас оказать всестороннее содействие в недопущении процессов, способных негативно отразиться на многолетних дружественных связях Абхазии и России. Пользуясь случаем, выражаю Вам искреннюю благодарность за неизменную поддержку народа Абхазии», — цитирует Бганбу Life.ru.

В письме президент также пишет, что в республике разразился политический кризис. Отмечается, что выборы в Абхазии должны начаться 15 февраля.

Ранее республика уже бросала России клич о помощи. Тогда Бганба попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина возобновить соцвыплаты, выдача которых прекратилась осенью 2024 года. О том, что произошло с Абхазией без российской поддержки, — в материале URA.RU.

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Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба попросил главу РФ Владимира Путина поддержать пророссийских кандидатов на грядущих выборах главы республики. Об этом лидер написал в открытом письме. «Прошу Вас оказать всестороннее содействие в недопущении процессов, способных негативно отразиться на многолетних дружественных связях Абхазии и России. Пользуясь случаем, выражаю Вам искреннюю благодарность за неизменную поддержку народа Абхазии», — цитирует Бганбу Life.ru. В письме президент также пишет, что в республике разразился политический кризис. Отмечается, что выборы в Абхазии должны начаться 15 февраля. Ранее республика уже бросала России клич о помощи. Тогда Бганба попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина возобновить соцвыплаты, выдача которых прекратилась осенью 2024 года. О том, что произошло с Абхазией без российской поддержки, — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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