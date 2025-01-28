Абхазия вновь бросила России клич о помощи после проблем с деньгами

Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба попросил главу РФ Владимира Путина поддержать пророссийских кандидатов на грядущих выборах главы республики. Об этом лидер написал в открытом письме.
«Прошу Вас оказать всестороннее содействие в недопущении процессов, способных негативно отразиться на многолетних дружественных связях Абхазии и России. Пользуясь случаем, выражаю Вам искреннюю благодарность за неизменную поддержку народа Абхазии», — цитирует Бганбу Life.ru.
В письме президент также пишет, что в республике разразился политический кризис. Отмечается, что выборы в Абхазии должны начаться 15 февраля.
Ранее республика уже бросала России клич о помощи. Тогда Бганба попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина возобновить соцвыплаты, выдача которых прекратилась осенью 2024 года. О том, что произошло с Абхазией без российской поддержки, — в материале URA.RU.
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