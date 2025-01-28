14-летний школьник из России обыграл чемпиона мира по шахматам

14-летний шахматист Давид Ахмедов из России одолел 16-го чемпиона мира, норвежца Магнуса Карлсена. Это произошло на онлайн-турнире «Титульный вторник», пишет «Чемпионат».
«Карлсен проиграл Ахмедову», — на итоги турнира ссылается СМИ. При этом Норвежец возглавляет рейтинг Международной шахматной федерации, а юный россиянин даже не входит в топ-100 лучших игроков планеты.
Ранее на чемпионате по блицу в Нью-Йорке Карлсен встречался с гроссмейстером из РФ Яном Непомнящим. Турнир завершился совместной победой двух участников. С успехом Непомнящего поздравил российский лидер Владимир Путин, он назвал шахматиста молодцом и пожелал спортивной удачи.
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