28 января 2025

14-летний школьник из России обыграл чемпиона мира по шахматам

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Россиянин играл белыми фигурами
Россиянин играл белыми фигурами Фото:

14-летний шахматист Давид Ахмедов из России одолел 16-го чемпиона мира, норвежца Магнуса Карлсена. Это произошло на онлайн-турнире «Титульный вторник», пишет «Чемпионат».

«Карлсен проиграл Ахмедову», — на итоги турнира ссылается СМИ. При этом Норвежец возглавляет рейтинг Международной шахматной федерации, а юный россиянин даже не входит в топ-100 лучших игроков планеты.

Ранее на чемпионате по блицу в Нью-Йорке Карлсен встречался с гроссмейстером из РФ Яном Непомнящим. Турнир завершился совместной победой двух участников. С успехом Непомнящего поздравил российский лидер Владимир Путин, он назвал шахматиста молодцом и пожелал спортивной удачи.

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14-летний шахматист Давид Ахмедов из России одолел 16-го чемпиона мира, норвежца Магнуса Карлсена. Это произошло на онлайн-турнире «Титульный вторник», пишет «Чемпионат». «Карлсен проиграл Ахмедову», — на итоги турнира ссылается СМИ. При этом Норвежец возглавляет рейтинг Международной шахматной федерации, а юный россиянин даже не входит в топ-100 лучших игроков планеты. Ранее на чемпионате по блицу в Нью-Йорке Карлсен встречался с гроссмейстером из РФ Яном Непомнящим. Турнир завершился совместной победой двух участников. С успехом Непомнящего поздравил российский лидер Владимир Путин, он назвал шахматиста молодцом и пожелал спортивной удачи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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