Бывший зам Шойгу дал показания против экс-замглавы МО Тимура Иванова

Ранее занимавший пост первого заместителя министра обороны Руслан Цаликов дал показания против бывшего замглавы МО Тимура Иванова. Об этом рассказали правоохранительные органы.
«По делу Иванова следователи допросили Руслана Цаликова, который дал подробные показания, изобличающие Иванова в противоправных действиях», — сообщили ТАСС правоохранители. Отмечается, что предварительные слушания по делу Иванова пройдут 29 января. Защита от комментариев воздержалась.
Цаликов был заместителем экс-министра обороны Сергея Шойгу, еще когда он был главой МЧС в 2000-2012 годах. Тимур Иванов занимал должность заместителя руководителя МО с мая 2016 года.
Ранее у бывшего зама Шойгу нашли при обысках коллекцию ретро-автомобилей. Всего следователи обнаружили 12 машин, среди которых были Triumph, Packard и другие. Как проходило расследование уголовного дела в отношении Иванова, которого обвиняют в многомиллиардном хищении, — в материале URA.RU.
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