28 января 2025

Дочь олигарха Аристова спасает элитное жилье на челябинском озере

Елена Кретова оспорила торги на ее квартиру в санатории «Кисегач»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кретова подала судебный иск, не согласившись с продажей квартиры Фото:
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Дочь челябинского олигарха Александра Аристова, Елена Кретова, пытается спасти элитную квартиру в санатории «Кисегач» на берегу озера Чебаркуля. Как следует из материалов дела, бизнесвумен подала иск к судебным приставам.

«Принять заявление Елены Кретовой и возбудить производство по делу. Назначить собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания на 29 января», — говорится в судебном определении, которым располагает URA.RU.

Иск подан в Арбитражный суд Москвы. Ответчиками являются судебный пристав-исполнитель Управления по исполнению особых исполнительных производств Алла Кириллова и Главное межрегиональное управление ФССП России.

Истец пытается опротестовать передачу жилья на торги. Также в числе требований заявлены переоценка недвижимости и приостановление исполнительного производства в части продажи актива. Сама квартира уже выставлена на торги. Ее продают за 13 миллионов 257 тысяч 400 рублей.

В январе Кретова вместе с мужем Александром подали иск, чтобы опротестовать продажу единственного жилья на проспекте Ленина в Челябинске. Площадь квартиры составляет 173,5 кв метра.

Одновременно Александр и Людмила Аристовы пытаются предотвратить изъятие нежилых помещений в престижном жилом комплексе Челябинска. Отчуждение недвижимости ведется в рамках процедуры взыскания с каждого из супругов суммы в 46,6 миллиарда рублей. Аналогичные требования выдвинуты и к Кретовым. Генпрокуратура в рамках национализации стремится таким образом восстановить убытки, причиненные федеральному бюджету в процессе приватизации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и компании «Ариант».

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Дочь челябинского олигарха Александра Аристова, Елена Кретова, пытается спасти элитную квартиру в санатории «Кисегач» на берегу озера Чебаркуля. Как следует из материалов дела, бизнесвумен подала иск к судебным приставам. «Принять заявление Елены Кретовой и возбудить производство по делу. Назначить собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания на 29 января», — говорится в судебном определении, которым располагает URA.RU. Иск подан в Арбитражный суд Москвы. Ответчиками являются судебный пристав-исполнитель Управления по исполнению особых исполнительных производств Алла Кириллова и Главное межрегиональное управление ФССП России. Истец пытается опротестовать передачу жилья на торги. Также в числе требований заявлены переоценка недвижимости и приостановление исполнительного производства в части продажи актива. Сама квартира уже выставлена на торги. Ее продают за 13 миллионов 257 тысяч 400 рублей. В январе Кретова вместе с мужем Александром подали иск, чтобы опротестовать продажу единственного жилья на проспекте Ленина в Челябинске. Площадь квартиры составляет 173,5 кв метра. Одновременно Александр и Людмила Аристовы пытаются предотвратить изъятие нежилых помещений в престижном жилом комплексе Челябинска. Отчуждение недвижимости ведется в рамках процедуры взыскания с каждого из супругов суммы в 46,6 миллиарда рублей. Аналогичные требования выдвинуты и к Кретовым. Генпрокуратура в рамках национализации стремится таким образом восстановить убытки, причиненные федеральному бюджету в процессе приватизации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и компании «Ариант».
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