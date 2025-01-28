28 января 2025

Азербайджан выразил России недовольство новостями о крушении самолета

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Посла РФ вызвали в МИД Азербайджана из-за публикаций в российских СМИ
Посла РФ вызвали в МИД Азербайджана из-за публикаций в российских СМИ Фото:
новость из сюжета
В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

Посол России в Баку Михаил Евдокимов был вызван во внешнеполитическое ведомство Азербайджана в связи с публикациями в российских СМИ, связанными с крушением самолета возле Актау. МИД страны расценил некоторые материалы как «дезинформационные».

«В ходе встречи было отмечено, что публикации в российской прессе и некоторыми официальными кругами России ложных материалов и репортажей, направленных против Азербайджана, вызывают недоумение и противоречат содержанию и духу Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией», — сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее замглавы МИД РФ обсудил с послом Азербайджана конец расследования авиакатастрофы вблизи Актау. В ходе встречи была отмечена необходимость опубликовать его результаты и прояснить все обстоятельства трагедии.

Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом Баку — Грозный, 25 декабря 2024 года разбился вблизи Актау. На борту находились 67 человек, 38 из них погибли, а 29 — выжили. Последние подробности о трагедии — в материале URA.RU.

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Посол России в Баку Михаил Евдокимов был вызван во внешнеполитическое ведомство Азербайджана в связи с публикациями в российских СМИ, связанными с крушением самолета возле Актау. МИД страны расценил некоторые материалы как «дезинформационные». «В ходе встречи было отмечено, что публикации в российской прессе и некоторыми официальными кругами России ложных материалов и репортажей, направленных против Азербайджана, вызывают недоумение и противоречат содержанию и духу Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией», — сообщила пресс-служба ведомства. Ранее замглавы МИД РФ обсудил с послом Азербайджана конец расследования авиакатастрофы вблизи Актау. В ходе встречи была отмечена необходимость опубликовать его результаты и прояснить все обстоятельства трагедии. Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом Баку — Грозный, 25 декабря 2024 года разбился вблизи Актау. На борту находились 67 человек, 38 из них погибли, а 29 — выжили. Последние подробности о трагедии — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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