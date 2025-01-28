Азербайджан выразил России недовольство новостями о крушении самолета

Посол России в Баку Михаил Евдокимов был вызван во внешнеполитическое ведомство Азербайджана в связи с публикациями в российских СМИ, связанными с крушением самолета возле Актау. МИД страны расценил некоторые материалы как «дезинформационные».
«В ходе встречи было отмечено, что публикации в российской прессе и некоторыми официальными кругами России ложных материалов и репортажей, направленных против Азербайджана, вызывают недоумение и противоречат содержанию и духу Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией», — сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее замглавы МИД РФ обсудил с послом Азербайджана конец расследования авиакатастрофы вблизи Актау. В ходе встречи была отмечена необходимость опубликовать его результаты и прояснить все обстоятельства трагедии.
Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом Баку — Грозный, 25 декабря 2024 года разбился вблизи Актау. На борту находились 67 человек, 38 из них погибли, а 29 — выжили. Последние подробности о трагедии — в материале URA.RU.
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