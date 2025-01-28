Аэропорт Петербурга Пулково закрыли из-за атаки дронов

Аэропорт Пулково временно закрыли в ночь на 29 января для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. По информации telegram-канала Shot, меры введены из-за атаки БПЛА.
«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — говорится в заявлении Кореняко, опубликованном в его telegram-канале. По предварительной информации, ограничения введены из-за незарегистрированных дронов в небе над Петербургом.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.
Этой же ночью был временно закрыт аэропорт Казани. Спустя некоторое время ограничения были сняты. На фоне этого дроны массово атаковали регионы России. По предварительной информации, целями для ударов могли быть ядерный и нефтяной объекты. Подробнее о ночной атаке на Россию — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.