28 января 2025

Аэропорт Казани закрыли во время ночной атаки беспилотников на Россию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет воздушные суда
Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет воздушные суда Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Временные ограничения введены на работу аэропорта в столице Татарстана. Об этом сообщили в Росавиации и подчеркнули, что действия направлены на обеспечение безопасности полетов.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — говорится в сообщении официального представителя Росавиации Артема Кореняко. Отмечается, что меры начали действовать с 00:55 по московскому времени.

Дроны совершили массовую ночную атаку на регионы России в ночь на 29 января. С угрозой БПЛА столкнулись Тверская, Смоленская, Брянская и Нижегородская области.

Обновлено в 4:46:

В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации. За время ограничений на запасные аэродромы сели три самолета.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Временные ограничения введены на работу аэропорта в столице Татарстана. Об этом сообщили в Росавиации и подчеркнули, что действия направлены на обеспечение безопасности полетов. «Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — говорится в сообщении официального представителя Росавиации Артема Кореняко. Отмечается, что меры начали действовать с 00:55 по московскому времени. Дроны совершили массовую ночную атаку на регионы России в ночь на 29 января. С угрозой БПЛА столкнулись Тверская, Смоленская, Брянская и Нижегородская области. Обновлено в 4:46: В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации. За время ограничений на запасные аэродромы сели три самолета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...