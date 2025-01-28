Аэропорт Казани закрыли во время ночной атаки беспилотников на Россию

Временные ограничения введены на работу аэропорта в столице Татарстана. Об этом сообщили в Росавиации и подчеркнули, что действия направлены на обеспечение безопасности полетов.
«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — говорится в сообщении официального представителя Росавиации Артема Кореняко. Отмечается, что меры начали действовать с 00:55 по московскому времени.
Дроны совершили массовую ночную атаку на регионы России в ночь на 29 января. С угрозой БПЛА столкнулись Тверская, Смоленская, Брянская и Нижегородская области.
Обновлено в 4:46:
В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации. За время ограничений на запасные аэродромы сели три самолета.
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