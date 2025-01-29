Приставы взыщут с Галявиева 23 млн за убитых детей в казанской школе

Служба судебных приставов начала процедуру взыскания крупной суммы средств с Ильназа Галявиева, приговоренного к пожизненному лишению свободы за убийство девяти человек в казанской гимназии №175. С молодого человека планируют затребовать более 23 миллионов рублей.
«Служба приставов получила исполнительные листы на взыскание более 23 миллионов рублей с приговоренного к пожизненному Ильназа Галявиева», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на базы данных судебных приставов и судебные документы. В мае 2021 года Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии, где он учился, в результате чего погибли семеро детей и две учительницы. Верховным судом Татарстана он был приговорен к пожизненному сроку.
11 мая 2023 года в гимназии №175 в Казани бывший ученик, 19-летний Ильназ Галявиев, открыл огонь по присутствующим в учебном заведении. В результате инцидента погибло девять человек. В здании также прогремели несколько взрывов.
Сотрудники правоохранительных органов, прибыв на место происшествия, задержали нападающего живым. В ходе допроса Галявиев заявил, что его замысел о массовом убийстве созревал давно, поскольку он уверовал в свою божественную сущность. Незадолго до совершения акта он разместил в интернете сообщение о своих намерениях.
На данный момент на Галявиева выписано 11 исполнительных производств, которые включают взыскание более 20 миллионов 123 тысяч рублей за моральный вред, более 1 миллиона 638 тысяч рублей исполнительских сборов и более 1 миллиона 409 тысяч рублей иных имущественных взысканий. Общая сумма задолженности составляет 23 миллиона 171 тысячу 956 рублей.
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