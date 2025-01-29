Politico: ЕС отказался от полного запрета российского газа

Еврокомиссия Европейского Союза (ЕС) не планирует полностью запрещать импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в рамках нового пакета санкций. Об этом сообщило издание Politico
«Предложение [Еврокомиссии странам ЕС по санкциям] не будет включать полный запрет на импорт СПГ», — сообщило издание, ссылаясь на дипломатов блока. Вместо этого Евросоюз предложит ограничить доступ российского СПГ только к тем терминалам, которые не являются частью газовой системы блока.
Проект нового пакета санкций будет представлен странам ЕС 29 января. Для его принятия потребуется согласие всех стран-членов союза.
Новый пакет санкций также затронет 74 судна, которые якобы причастны к перевозке российских энергетических ресурсов. Кроме того, ЕС намерен полностью запретить импорт российского алюминия.
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