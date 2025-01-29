УрФО поставил новый рекорд по строительству жилья

Регионы Уральского федерального округа поставили новый рекорд по вводу жилья — за 2024 год там построили 9,6 миллиона квадратных метров жилья. Этот показатель больше прошлогоднего на 1,9%. Об этом рассказал полпред президента РФ в УрФО Артем Жога.
«Это результат стабильной и слаженной работы всей экономики УрФО. Новый год субъекты начинают с хорошим строительным заделом — около 12 млн квадратных метров строящегося многоквартирного жилья», — передает telegram-канал полпредства слова Жоги. Он отметил необходимость продолжить вести проекты, застраивая регионы школами и больницами.
На данный момент в стройке находится 11,6 млн квадратных метров жилья. Порядка 99,6% площади реализуется с использованием счетов эскроу.
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