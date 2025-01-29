УрФО поставил новый рекорд по строительству жилья

29 января 2025 в 11:10 Размер текста - 17 +

Сейчас в регионах строят жилье на 11,6 млн «квадратов» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Регионы Уральского федерального округа поставили новый рекорд по вводу жилья — за 2024 год там построили 9,6 миллиона квадратных метров жилья. Этот показатель больше прошлогоднего на 1,9%. Об этом рассказал полпред президента РФ в УрФО Артем Жога. «Это результат стабильной и слаженной работы всей экономики УрФО. Новый год субъекты начинают с хорошим строительным заделом — около 12 млн квадратных метров строящегося многоквартирного жилья», — передает telegram-канал полпредства слова Жоги. Он отметил необходимость продолжить вести проекты, застраивая регионы школами и больницами. На данный момент в стройке находится 11,6 млн квадратных метров жилья. Порядка 99,6% площади реализуется с использованием счетов эскроу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Регионы Уральского федерального округа поставили новый рекорд по вводу жилья — за 2024 год там построили 9,6 миллиона квадратных метров жилья. Этот показатель больше прошлогоднего на 1,9%. Об этом рассказал полпред президента РФ в УрФО Артем Жога. «Это результат стабильной и слаженной работы всей экономики УрФО. Новый год субъекты начинают с хорошим строительным заделом — около 12 млн квадратных метров строящегося многоквартирного жилья», — передает telegram-канал полпредства слова Жоги. Он отметил необходимость продолжить вести проекты, застраивая регионы школами и больницами. На данный момент в стройке находится 11,6 млн квадратных метров жилья. Порядка 99,6% площади реализуется с использованием счетов эскроу.