УрФО поставил новый рекорд по строительству жилья

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Сейчас в регионах строят жилье на 11,6 млн «квадратов» Фото:

Регионы Уральского федерального округа поставили новый рекорд по вводу жилья — за 2024 год там построили 9,6 миллиона квадратных метров жилья. Этот показатель больше прошлогоднего на 1,9%. Об этом рассказал полпред президента РФ в УрФО Артем Жога.

«Это результат стабильной и слаженной работы всей экономики УрФО. Новый год субъекты начинают с хорошим строительным заделом — около 12 млн квадратных метров строящегося многоквартирного жилья», — передает telegram-канал полпредства слова Жоги. Он отметил необходимость продолжить вести проекты, застраивая регионы школами и больницами.

На данный момент в стройке находится 11,6 млн квадратных метров жилья. Порядка 99,6% площади реализуется с использованием счетов эскроу.

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Регионы Уральского федерального округа поставили новый рекорд по вводу жилья — за 2024 год там построили 9,6 миллиона квадратных метров жилья. Этот показатель больше прошлогоднего на 1,9%. Об этом рассказал полпред президента РФ в УрФО Артем Жога. «Это результат стабильной и слаженной работы всей экономики УрФО. Новый год субъекты начинают с хорошим строительным заделом — около 12 млн квадратных метров строящегося многоквартирного жилья», — передает telegram-канал полпредства слова Жоги. Он отметил необходимость продолжить вести проекты, застраивая регионы школами и больницами. На данный момент в стройке находится 11,6 млн квадратных метров жилья. Порядка 99,6% площади реализуется с использованием счетов эскроу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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