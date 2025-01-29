На некоторых производствах в России сократят рабочие места

Гонка зарплат на российских предприятиях увеличивает издержки компаний, что стимулирует их перевооружаться технически и роботизировать производство. Это, в свою очередь, приведет к сокращению рабочих мест в секторах экономики, которые проще поддаются автоматизации, сказал в интервью URA.RU кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук Вадим Потапенко.
«Конечно, такая ситуация увеличивает издержки компаний на выплату денежного вознаграждения. Но она же стимулирует их оптимизировать рабочий процесс и повышать эффективность предприятия за счет роботизации и технологических инноваций в тех производственных цепочках, где это получится сделать», — отметил эксперт.
Применение новых технологий, заменяющих труд человека, возможно уже сейчас в сфере торговли, где работают 5,7 млн человек или 7,7% всех занятых. Автоматизации поддается сфера доставки и грузовой транспорт, но при условии, что беспилотная фура будет запущена на простых безаварийных участках дороги, уточнил Потапенко.
При этом замена труда человека машинным не сделает людей безработными и нищими, уточнил он. По словам ученого, экономика меняется не так быстро, у людей будет достаточно времени на переподготовку и получение новых навыков. По мере развития роботизации трудовые ресурсы будут высвобождаться, но люди освоят высококвалифицированные профессии, за которые платят повышенную зарплату, резюмировал Потапенко.
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