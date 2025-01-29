В Кремле ответили на предложение выдать Асада Сирии

В Кремле не стали комментировать сообщение информационного агентства САНА, что сирийские власти потребовали выдать им экс-главу страны Башара Асада в качестве компенсации для восстановления доверия. Однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия продолжит вести диалог с нынешней властью Сирии.
«Нет, я это оставляю без комментариев», — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос об Асаде. Он подчеркнул, что Россия сохранит и будет продолжать диалог с правительством Сирии.
Ранее впервые после свержения Асада российская делегация приехала в Сирию. Нынешние власти страны попросили у России компенсацию «для восстановления доверия». В Сирии отметили, что процесс восстановления дипломатических отношений с Российской Федерацией должен основываться на анализе прошлых промахов, уважении к желаниям народа Сирии и способствовании его благополучию.
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