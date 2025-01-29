В Кремле ответили на предложение выдать Асада Сирии

Песков: Россия продолжит диалог с сирийскими властями
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия продолжит вести диалог с нынешними властями Сирии, заявил Песков
Россия продолжит вести диалог с нынешними властями Сирии, заявил Песков Фото:

В Кремле не стали комментировать сообщение информационного агентства САНА, что сирийские власти потребовали выдать им экс-главу страны Башара Асада в качестве компенсации для восстановления доверия. Однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия продолжит вести диалог с нынешней властью Сирии.

«Нет, я это оставляю без комментариев», — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос об Асаде. Он подчеркнул, что Россия сохранит и будет продолжать диалог с правительством Сирии.

Ранее впервые после свержения Асада российская делегация приехала в Сирию. Нынешние власти страны попросили у России компенсацию «для восстановления доверия». В Сирии отметили, что процесс восстановления дипломатических отношений с Российской Федерацией должен основываться на анализе прошлых промахов, уважении к желаниям народа Сирии и способствовании его благополучию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кремле не стали комментировать сообщение информационного агентства САНА, что сирийские власти потребовали выдать им экс-главу страны Башара Асада в качестве компенсации для восстановления доверия. Однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия продолжит вести диалог с нынешней властью Сирии. «Нет, я это оставляю без комментариев», — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос об Асаде. Он подчеркнул, что Россия сохранит и будет продолжать диалог с правительством Сирии. Ранее впервые после свержения Асада российская делегация приехала в Сирию. Нынешние власти страны попросили у России компенсацию «для восстановления доверия». В Сирии отметили, что процесс восстановления дипломатических отношений с Российской Федерацией должен основываться на анализе прошлых промахов, уважении к желаниям народа Сирии и способствовании его благополучию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...