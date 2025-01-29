Пермский миллиардер Репин ответил на претензии властей к уборке снега

Владелец пермского холдинга «Сатурн-Р» и миллиардер Александр Репин прокомментировал претензии властей к качеству уборки снега в микрорайоне Красные Казармы краевой столицы. Большую часть этой территории занимает построенный компанией бизнесмена жилой комплекс «Арсенал». Там, по мнению ряда депутатов гордумы, сложилась критическая ситуация с расчисткой дорог и тротуаров от снежных масс. Сам Репин в беседе с URA.RU сказал, что уборка снега не входит в его обязанности.
«Для меня это просто земельный участок, а снег должна убирать мэрия. Места общего пользования, по закону, должны быть изъяты и переданы муниципалитету. Я почти шесть лет требую, чтобы эти дороги взял на себя город», — сказал корреспонденту агентства Александр Репин. Он также напомнил про длительные судебные тяжбы с мэрией из-за спорной земли. «Следующее заседание состоится в марте. Суд должен изъять землю, передать ее городу и определить сумму компенсации. Я в целом готов отдать землю под проездами властям в аренду за один рубль», — пояснил URA.RU Репин.
По информации «Коммерсант-Прикамье», на минувшей неделе на заседании рабочей группы по контролю за реализацией администрацией Перми полномочий в сферах дорожной деятельности и благоустройства некоторые депутаты гордумы раскритиковали качество уборки снега в Красных Казармах. «Николай Булатов рассказал о критической ситуации, сложившейся там. По словам депутата, застройщик территории передал городу только 30% дорог в микрорайоне. Поэтому администрация не может организованно вести расчистку этой территории от снега. По словам Булатова, микрорайон чистится практически вручную, в связи с чем образовались наледи, заужена проезжая часть, нет нормальных подходов к школе», — пишет издание.
Ранее URA.RU рассказывало о конфликте миллиардера Александра Репина с властями Перми. По заключенному трехстороннему соглашению холдинг «Сатурн-Р» должен был построить и передать городу школу в микрорайоне Красные Казармы. Взамен девелоперу обещали разрешить повысить этажность ЖК «Арсенал», но позже власти от своего решения отказались. В ходе судебных тяжб учебное заведение было отдано мэрии. А технические проезды, которые к окончанию строительства должны были превратить в полноценные дороги, остались в собственности Репина.
Мэрия отказалась взять проезды под свой контроль, посчитав, что девелопер не выполнил должным образом обязательства по их достройке. В ответ «Сатурн-Р» потребовал передачи объектов на баланс муниципалитета через суд. Позднее холдинг миллиардера Александра Репина также попытался взыскать с властей города более 250 млн рублей за изъятие участков земли, на которых расположены проезды. Судебные тяжбы между застройщиком и властями Перми длятся уже более пяти лет.
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