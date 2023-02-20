Пермский миллиардер рассказал, что живет скромнее своих сотрудников

Пермский миллиардер Александр Репин платит сотрудникам зарплаты в 350 тысяч

21 февраля 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Александр Репин заявил, что живет более скромно, чем многие его сотрудники Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Владелец холдинга «Сатурн-Р» и пермский миллиардер Александр Репин сообщил, что многие его сотрудники получают зарплату 350 тысяч рублей, ведя менее скромный образ жизни, чем он сам. Об этом бизнесмен рассказал в Перми на бизнес-тренинге «Нетворкинг с миллионерами», где выступил в качестве основного спикера. «Я считаю, что веду нормальную жизнь. При этом многие мои сотрудники с зарплатой в 300-350 тысяч рублей живут менее скромно, чем я. Вот я даже не знаю, какой фирмы на мне сейчас джинсы. Но главное, что они прикрывают ноги, этого мне вполне достаточно», — рассказал на мероприятии Александр Репин. Он также добавил, что за 30 лет работы его предприятий там ни разу не задерживали заработную плату. При этом, по словам Репина, он никогда не платил зарплату «в конвертах», все доходы сотрудников были официально задекларированы, с соответствующими отчислениями в налоговую службу. Пермский предприниматель Александр Репин начал строить свою бизнес-империю в 90-е годы. Тогда он разбогател, придумав новую для тех лет схему продажи бытовой техники в рассрочку. Сейчас Репин является массовым учредителем группы компаний. Помимо строительного холдинга «Сатурн-Р» бизнесмену также принадлежат агрохолдинг ООО «Русь», сеть автосалонов «Сатурн-Р-Авто» и другие предприятия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владелец холдинга «Сатурн-Р» и пермский миллиардер Александр Репин сообщил, что многие его сотрудники получают зарплату 350 тысяч рублей, ведя менее скромный образ жизни, чем он сам. Об этом бизнесмен рассказал в Перми на бизнес-тренинге «Нетворкинг с миллионерами», где выступил в качестве основного спикера. «Я считаю, что веду нормальную жизнь. При этом многие мои сотрудники с зарплатой в 300-350 тысяч рублей живут менее скромно, чем я. Вот я даже не знаю, какой фирмы на мне сейчас джинсы. Но главное, что они прикрывают ноги, этого мне вполне достаточно», — рассказал на мероприятии Александр Репин. Он также добавил, что за 30 лет работы его предприятий там ни разу не задерживали заработную плату. При этом, по словам Репина, он никогда не платил зарплату «в конвертах», все доходы сотрудников были официально задекларированы, с соответствующими отчислениями в налоговую службу. Пермский предприниматель Александр Репин начал строить свою бизнес-империю в 90-е годы. Тогда он разбогател, придумав новую для тех лет схему продажи бытовой техники в рассрочку. Сейчас Репин является массовым учредителем группы компаний. Помимо строительного холдинга «Сатурн-Р» бизнесмену также принадлежат агрохолдинг ООО «Русь», сеть автосалонов «Сатурн-Р-Авто» и другие предприятия.