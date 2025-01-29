Махонин обвинил мэра Пермского района Цветова в саботаже

Махонин обвинил мэра пермского района Цветова в саботаже
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Мэр не слышал критики губернатора
Мэр не слышал критики губернатора Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин резко высказался в адрес главы Пермского района Владимира Цветова. На заседании правительства региона 29 января, трансляция которого проходит в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте», он назвал «полным бардаком» ситуацию в сфере ЖКХ территории.

«Концессионные соглашения в сфере ЖКХ не работают, это квазиконцессии. Много арендных договоров с мелкими конторками, которые практически выкачивают средства из сферы ЖКХ, а модернизация не проводится. Я об этом говорил многократно, но не был услышан руководством территории», — отметил Махонин.

Он поручил вице-премьеру Андрею Кокореву, который с 1 февраля переходит на позицию его советника, навести порядок в этой ситуации. Это будет его первоочередная задача. Ранее URA.RU сообщало, что место Владимира Цветова в администрации Пермского района займет бывший первый вице-мэр Перми Ольга Андрианова.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин резко высказался в адрес главы Пермского района Владимира Цветова. На заседании правительства региона 29 января, трансляция которого проходит в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте», он назвал «полным бардаком» ситуацию в сфере ЖКХ территории. «Концессионные соглашения в сфере ЖКХ не работают, это квазиконцессии. Много арендных договоров с мелкими конторками, которые практически выкачивают средства из сферы ЖКХ, а модернизация не проводится. Я об этом говорил многократно, но не был услышан руководством территории», — отметил Махонин. Он поручил вице-премьеру Андрею Кокореву, который с 1 февраля переходит на позицию его советника, навести порядок в этой ситуации. Это будет его первоочередная задача. Ранее URA.RU сообщало, что место Владимира Цветова в администрации Пермского района займет бывший первый вице-мэр Перми Ольга Андрианова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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