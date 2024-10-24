Соратнице губернатора Махонина в мэрии Перми прочат повышение

Основным претендентом на пост главы Пермского района вместо Владимира Цветова является первый вице-мэр Перми Ольга Андрианова. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политэлитах. Андрианова считается членом команды губернатора Дмитрия Махонина.
«Основная претензия краевых властей к Цветову заключается в том, что он допустил бардак в сфере распоряжения имуществом и землей муниципалитета. Андрианова является специалистом в этих вопросах и способна навести порядок», — говорят инсайдеры.
Источник, близкий к краевым властям, говорит, что окончательное решение еще не принято. «Сейчас идет поиск кандидатуры, проходят консультации», — отметил он. URA.RU направило запрос в администрацию губернатора, на момент публикации ответ не был получен. В пресс-службе мэрии Перми агентству сообщили, что не комментируют слухи.
Ольга Андрианова с 2010 по 2020 год работала в краевом управлении ФАС России, где прошла путь от специалиста до заместителя руководителя. В ноябре 2020 года она временно возглавила краевое минимущества. Но в декабре, после назначения министром экс-вице-мэра Ларисы Ведерниковой, заняла пост ее первого заместителя. В июне 2021 года Андрианова возглавила инспекцию по охране объектов культурного наследия. В августе 2022 года она была назначена вице-мэром Перми по земельным и имущественным вопросам. После ухода с поста главы города Алексея Демкина Андрианова три месяца работала врио мэра, а потом заняла пост первого заместителя в команде Эдуарда Соснина.
Ранее URA.RU сообщало, что возглавляющий Пермский район с 2021 года бывший министр Владимир Цветов до конца года уйдет в отставку. По данным СМИ, на его место рассматривается один из заместителей главы Перми.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!