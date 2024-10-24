Соратнице губернатора Махонина в мэрии Перми прочат повышение

Вице-мэра Перми Ольгу Андрианову прочат в главы Пермского района

24 октября 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Ольга Андрианова много лет работает в команде Дмитрия Махонина Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Основным претендентом на пост главы Пермского района вместо Владимира Цветова является первый вице-мэр Перми Ольга Андрианова. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политэлитах. Андрианова считается членом команды губернатора Дмитрия Махонина. «Основная претензия краевых властей к Цветову заключается в том, что он допустил бардак в сфере распоряжения имуществом и землей муниципалитета. Андрианова является специалистом в этих вопросах и способна навести порядок», — говорят инсайдеры. Источник, близкий к краевым властям, говорит, что окончательное решение еще не принято. «Сейчас идет поиск кандидатуры, проходят консультации», — отметил он. URA.RU направило запрос в администрацию губернатора, на момент публикации ответ не был получен. В пресс-службе мэрии Перми агентству сообщили, что не комментируют слухи. Ольга Андрианова с 2010 по 2020 год работала в краевом управлении ФАС России, где прошла путь от специалиста до заместителя руководителя. В ноябре 2020 года она временно возглавила краевое минимущества. Но в декабре, после назначения министром экс-вице-мэра Ларисы Ведерниковой, заняла пост ее первого заместителя. В июне 2021 года Андрианова возглавила инспекцию по охране объектов культурного наследия. В августе 2022 года она была назначена вице-мэром Перми по земельным и имущественным вопросам. После ухода с поста главы города Алексея Демкина Андрианова три месяца работала врио мэра, а потом заняла пост первого заместителя в команде Эдуарда Соснина. Ранее URA.RU сообщало, что возглавляющий Пермский район с 2021 года бывший министр Владимир Цветов до конца года уйдет в отставку. По данным СМИ, на его место рассматривается один из заместителей главы Перми. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основным претендентом на пост главы Пермского района вместо Владимира Цветова является первый вице-мэр Перми Ольга Андрианова. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политэлитах. Андрианова считается членом команды губернатора Дмитрия Махонина. «Основная претензия краевых властей к Цветову заключается в том, что он допустил бардак в сфере распоряжения имуществом и землей муниципалитета. Андрианова является специалистом в этих вопросах и способна навести порядок», — говорят инсайдеры. Источник, близкий к краевым властям, говорит, что окончательное решение еще не принято. «Сейчас идет поиск кандидатуры, проходят консультации», — отметил он. URA.RU направило запрос в администрацию губернатора, на момент публикации ответ не был получен. В пресс-службе мэрии Перми агентству сообщили, что не комментируют слухи. Ольга Андрианова с 2010 по 2020 год работала в краевом управлении ФАС России, где прошла путь от специалиста до заместителя руководителя. В ноябре 2020 года она временно возглавила краевое минимущества. Но в декабре, после назначения министром экс-вице-мэра Ларисы Ведерниковой, заняла пост ее первого заместителя. В июне 2021 года Андрианова возглавила инспекцию по охране объектов культурного наследия. В августе 2022 года она была назначена вице-мэром Перми по земельным и имущественным вопросам. После ухода с поста главы города Алексея Демкина Андрианова три месяца работала врио мэра, а потом заняла пост первого заместителя в команде Эдуарда Соснина. Ранее URA.RU сообщало, что возглавляющий Пермский район с 2021 года бывший министр Владимир Цветов до конца года уйдет в отставку. По данным СМИ, на его место рассматривается один из заместителей главы Перми.