Махонин подогнал структуру кабмина под правительство Мишустина. Инсайд URA.RU подтвердился

Махонин назначил куратором ЖКХ вице-премьера Алякринского
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Махонин анонсировал перестановки в правительстве
Махонин анонсировал перестановки в правительстве Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин меняет структуру регионального правительства. На заседании кабмина 28 января глава Прикамья заявил, что функционал вице-премьера Андрея Кокорева переходит в ведение его коллеги Андрея Алякринского. Таким образом, кабмин Прикамья будет соответствовать структуре кабмина правительства РФ. Трансляция заседания правительства проходит в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».

«Мы обсуждали и говорили о том, что нам надо приводить структуру правительства в соответствие со структурой правительства РФ. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, инспекция госжилнадзора и фонд капремонта переходят в инфраструктурный блок под руководством Андрея Алякринского», — отметил Махонин. Таким образом, сферы транспорта, строительства и ЖКХ будут объединены в одном функциональном блоке. Махонин пояснил, что перед Алякринским поставлена задача дальнейшей модернизации сферы ЖКХ и вывода муниципальных предприятий на самоокупаемость. 

Минтарифов, которое также было в подчинении Кокорева, уходит в ведение первого вице-премьера Ольги Антипиной (финансы и закупки). Кокорев, как и анонсировало ранее URA.RU, с 1 февраля переходит на пост советника Дмитрия Махонина. Глава минЖКХ Артем Балахнин уходит на должность вице-мэра Перми.

Андрей Алякринский родился в 1980 году в Губахе. Он начал работу в компании «Пермавтодор», где прошел путь от механика до генерального директора. В 2020 году он был назначен министром транспорта Прикамья, в 2022 году — стал вице-премьером. В его ведение перешел минстрой. Андрей Кокорев начал карьеру в правительстве с должности замруководителя Региональной службы по тарифам, куда пришел из «Пермэнерго». Он был министром тарифного регулирования, министром ЖКХ. С 2021 года работает вице-премьером.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин меняет структуру регионального правительства. На заседании кабмина 28 января глава Прикамья заявил, что функционал вице-премьера Андрея Кокорева переходит в ведение его коллеги Андрея Алякринского. Таким образом, кабмин Прикамья будет соответствовать структуре кабмина правительства РФ. Трансляция заседания правительства проходит в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «Мы обсуждали и говорили о том, что нам надо приводить структуру правительства в соответствие со структурой правительства РФ. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, инспекция госжилнадзора и фонд капремонта переходят в инфраструктурный блок под руководством Андрея Алякринского», — отметил Махонин. Таким образом, сферы транспорта, строительства и ЖКХ будут объединены в одном функциональном блоке. Махонин пояснил, что перед Алякринским поставлена задача дальнейшей модернизации сферы ЖКХ и вывода муниципальных предприятий на самоокупаемость.  Минтарифов, которое также было в подчинении Кокорева, уходит в ведение первого вице-премьера Ольги Антипиной (финансы и закупки). Кокорев, как и анонсировало ранее URA.RU, с 1 февраля переходит на пост советника Дмитрия Махонина. Глава минЖКХ Артем Балахнин уходит на должность вице-мэра Перми. Андрей Алякринский родился в 1980 году в Губахе. Он начал работу в компании «Пермавтодор», где прошел путь от механика до генерального директора. В 2020 году он был назначен министром транспорта Прикамья, в 2022 году — стал вице-премьером. В его ведение перешел минстрой. Андрей Кокорев начал карьеру в правительстве с должности замруководителя Региональной службы по тарифам, куда пришел из «Пермэнерго». Он был министром тарифного регулирования, министром ЖКХ. С 2021 года работает вице-премьером.
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