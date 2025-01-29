Школьница, скончавшаяся в высотке Екатеринбурга, состояла на учете у нарколога

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Трагедия произошла в доме на улице Фрезеровщиков, 15
Трагедия произошла в доме на улице Фрезеровщиков, 15 Фото:

В Екатеринбурге 16-летняя школьница, которая скончалась в подъезде дома на Фрезеровщиков, состояла на учете у нарколога и попадалась на краже. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Она воспитывается в полной семье. Состояла на учете в ПДН за совершение кражи. Также была на учете у нарколога за употребление спиртного», — сказал собеседник агентства.

Трагедия произошла вечером 28 января на Эльмаше. Девушка и ее друзья пробрались в дом №15 на улице Фрезеровщиков и обосновались в подъезде. Там компания употребляла сухарики и энергетики. В какой-то момент школьнице стало плохо: она забилась в конвульсиях, упала на пол, а изо рта пошла пена. После этого ученица перестала дышать и посинела. Прибывшие медики лишь констатировали факт смерти. Жильцы высотки сказали URA.RU, что никто из этой компании не проживает здесь.

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В Екатеринбурге 16-летняя школьница, которая скончалась в подъезде дома на Фрезеровщиков, состояла на учете у нарколога и попадалась на краже. Об этом URA.RU сообщил источник. «Она воспитывается в полной семье. Состояла на учете в ПДН за совершение кражи. Также была на учете у нарколога за употребление спиртного», — сказал собеседник агентства. Трагедия произошла вечером 28 января на Эльмаше. Девушка и ее друзья пробрались в дом №15 на улице Фрезеровщиков и обосновались в подъезде. Там компания употребляла сухарики и энергетики. В какой-то момент школьнице стало плохо: она забилась в конвульсиях, упала на пол, а изо рта пошла пена. После этого ученица перестала дышать и посинела. Прибывшие медики лишь констатировали факт смерти. Жильцы высотки сказали URA.RU, что никто из этой компании не проживает здесь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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