Участник скандальной «стрелки» сбежал из полиции Екатеринбурга

Из полиции Екатеринбурга сбежал подросток-нелегал, избивший парня

29 января 2025 в 18:41 Размер текста - 17 +

Полицейские поймали парня лишь на следующий день Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге подросток-нелегал по имени Шахзод, пойманный после драки с участием вероятного лидера банды грабителей «Жизньмартов» Рамазана, сбежал из отдела полиции №14 (Орджоникидзевский район). Силовики разыскивали его два дня, сказал источник URA.RU. «Шахзод свинтил из ОП-14 практически сразу же, как его туда доставили. 28 и 29 января его искали у знакомых и друзей. И нашли. Но, по слухам, это уже не первый побег из ОП-14. Похоже, там есть проблемы со службой безопасности», — сообщил инсайдер агентства. По его словам, во время поисков сыщики также обнаружили три затонированные машины, принадлежащих молодым мужчинам. «Говорят, они тоже состоят в группировке этого Рамазана. Но всех в итоге отпустили. Говорят, что у них якобы могут быть покровители из числа сотрудников правоохранительных органов», — добавил собеседник. В пресс-группе городского УМВД РФ от комментариев по теме воздержались. Стычка с участием Шахзода, Рамазана и еще нескольких мужчин произошла 18 января возле «Ленты» на Таганской, 60А. Двое парней хотели поговорить с Рамазаном, который обидел их подругу. Но на заступников набросили несколько его подельников. Одного из потерпевших поставили на колени и заставили принести извинения на камеру. После этого он снял побои и написал заявление. Рамазана задержали 26 января, но затем отпустили домой. Уголовное дело по статье «Хулиганство» возбуждено на его друга — Шахзода. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге подросток-нелегал по имени Шахзод, пойманный после драки с участием вероятного лидера банды грабителей «Жизньмартов» Рамазана, сбежал из отдела полиции №14 (Орджоникидзевский район). Силовики разыскивали его два дня, сказал источник URA.RU. «Шахзод свинтил из ОП-14 практически сразу же, как его туда доставили. 28 и 29 января его искали у знакомых и друзей. И нашли. Но, по слухам, это уже не первый побег из ОП-14. Похоже, там есть проблемы со службой безопасности», — сообщил инсайдер агентства. По его словам, во время поисков сыщики также обнаружили три затонированные машины, принадлежащих молодым мужчинам. «Говорят, они тоже состоят в группировке этого Рамазана. Но всех в итоге отпустили. Говорят, что у них якобы могут быть покровители из числа сотрудников правоохранительных органов», — добавил собеседник. В пресс-группе городского УМВД РФ от комментариев по теме воздержались. Стычка с участием Шахзода, Рамазана и еще нескольких мужчин произошла 18 января возле «Ленты» на Таганской, 60А. Двое парней хотели поговорить с Рамазаном, который обидел их подругу. Но на заступников набросили несколько его подельников. Одного из потерпевших поставили на колени и заставили принести извинения на камеру. После этого он снял побои и написал заявление. Рамазана задержали 26 января, но затем отпустили домой. Уголовное дело по статье «Хулиганство» возбуждено на его друга — Шахзода.