Части российских школьников разрешат сдавать ЕГЭ по желанию

Возможность сдавать Единый государственный экзамен по желанию появится у школьников в новых субъектах России — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«В 2025 году... принято решение о проведении итоговой аттестации для обучающихся девятых и 11 классов по аналогии с прошлым годом», — сказал Музаев. Его слова передает РИА Новости.
Подчеркивается, что решение принято на основании обращений регионов. Предварительное количество участников ЕГЭ в 2025 году: в ДНР — 943 из 9 754 выпускников, в ЛНР — 1 604 из 6 209, в Запорожской области — 516 из 2 775, в Херсонской области — 68 из 1 318 выпускников.
В 2023—2024 годах органы управления образованием ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в согласовании с Рособрнадзором самостоятельно решали форму итоговой аттестации. Кроме того, определялась необходимость учета результатов итогового сочинения и собеседования по русскому языку как условий допуска к ГИА.
Ранее стало известно, что в России начался процесс отказа от ЕГЭ. Ярослав Нилов, председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов сообщил, что в настоящее время ведется разработка новой системы оценки знаний учащихся. Эта система будет направлена не на проверку запомненной информации, а на способ мышления учеников.
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