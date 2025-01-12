В Госдуме уверены, что Россия вскоре откажется от ЕГЭ

Россия уже начала готовиться к полноценному отказу от формата Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, отметив, что этот процесс происходит постепенно.
«[Отказ от ЕГЭ] уже происходит на глазах, когда пересматривают некоторые правила сдачи и проходит дискуссия об интегральной оценке. Это определенные камушки в огород сторонников ЕГЭ», — подчеркнул Нилов в беседе с NEWS.ru. По его мнению, уже сейчас прорабатывается новый формат учета знаний школьников, который будет учитывать не фактические знания, а способ мышления экзаменуемого.
«Именно за это мы критикуем ЕГЭ и предлагаем его убрать, он убил интегральность, убил комплексный подход, убил возможность многогранной оценки знаний, глубины знаний, возможности мыслить», — подчеркнул парламентарий. Он отметил, что многие выпускники, которые сдали ЕГЭ не на высокий балл, не могут продолжать обучение в вузах, несмотря на потенциал. При этом есть и другая ситуация, когда выпускники поступают в вузы, но не имеют желания учиться.
Депутат Нилов в идеале видит комплексный формат экзамена, который будет учитывать плюсы от формата ЕГЭ, а также советской и российской систем образования. Ранее в Минпросвещения определили минимальные баллы ЕГЭ на 2025 год — 39 баллов по ряду предметов.
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