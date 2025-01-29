Политолог объяснил, почему Трамп еще не позвонил Путину

Политолог Брутер: Трамп не звонит Путину из-за подготовки позиции США по Украине
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Дональд Трамп готовит переговорную позицию для разговора с Владимиром Путиным, считает политолог Владимир Брутер
Дональд Трамп готовит переговорную позицию для разговора с Владимиром Путиным, считает политолог Владимир Брутер Фото:

Президент США Дональд Трамп еще не позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, потому что новая американская администрация пока не подготовила предложение по Украине, устраивающее Москву. Об этом в интервью URA.RU заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Мы видим, что они хотят встретиться, но не могут ничего сказать вслух. В Вашингтоне не знают, что они хотят сказать Москве. Неслучайно на днях в прессе появился новый план Трампа по Украине. Старый план, уже не работает, потому что совершенно понятно, что Россия его не примет. Они его немного модифицировали, улучшили свое предложение, но, на мой взгляд, оно опять-таки совершенно неприемлемо», — сказал политолог.

По его мнению, переговоры между Путиным и Трампом все же состоятся в «недалеком будущем». Но что захочет предложить американский лидер невозможно спрогнозировать, потому что сам Вашингтон пока этого не знает, добавил собеседник URA.RU.

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Президент США Дональд Трамп еще не позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, потому что новая американская администрация пока не подготовила предложение по Украине, устраивающее Москву. Об этом в интервью URA.RU заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Мы видим, что они хотят встретиться, но не могут ничего сказать вслух. В Вашингтоне не знают, что они хотят сказать Москве. Неслучайно на днях в прессе появился новый план Трампа по Украине. Старый план, уже не работает, потому что совершенно понятно, что Россия его не примет. Они его немного модифицировали, улучшили свое предложение, но, на мой взгляд, оно опять-таки совершенно неприемлемо», — сказал политолог. По его мнению, переговоры между Путиным и Трампом все же состоятся в «недалеком будущем». Но что захочет предложить американский лидер невозможно спрогнозировать, потому что сам Вашингтон пока этого не знает, добавил собеседник URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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