Политолог объяснил, почему Трамп еще не позвонил Путину

Президент США Дональд Трамп еще не позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, потому что новая американская администрация пока не подготовила предложение по Украине, устраивающее Москву. Об этом в интервью URA.RU заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
«Мы видим, что они хотят встретиться, но не могут ничего сказать вслух. В Вашингтоне не знают, что они хотят сказать Москве. Неслучайно на днях в прессе появился новый план Трампа по Украине. Старый план, уже не работает, потому что совершенно понятно, что Россия его не примет. Они его немного модифицировали, улучшили свое предложение, но, на мой взгляд, оно опять-таки совершенно неприемлемо», — сказал политолог.
По его мнению, переговоры между Путиным и Трампом все же состоятся в «недалеком будущем». Но что захочет предложить американский лидер невозможно спрогнозировать, потому что сам Вашингтон пока этого не знает, добавил собеседник URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.