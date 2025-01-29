29 января 2025

Новые власти Сирии объявили о прекращении действия конституции

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сирии конституция 2012 года прекращает свое действие
В Сирии конституция 2012 года прекращает свое действие Фото:

Управление военных операций, руководящий орган новых властей Сирии, объявило о прекращении действия конституции 2012 года. Об этом сообщили в официальном заявлении, опубликованном в telegram-канале управления.

«Прекращается действие конституции 2012 года, а также всех законов, принятых в чрезвычайном порядке», — говорится в тексте заявления. В документе также упоминается установление нового национального праздника.

Новое правительство Сирии, пришедшее к власти после широкомасштабного наступления вооруженной оппозиции в декабре 2024 года и ухода президента Башара Асада, активно стремится восстановить отношения с международными партнерами, включая Россию. По результатам встречи в Дамаске Михаил Богданов сообщил, что статус российских военных баз в Сирии требует дополнительных переговоров.

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Управление военных операций, руководящий орган новых властей Сирии, объявило о прекращении действия конституции 2012 года. Об этом сообщили в официальном заявлении, опубликованном в telegram-канале управления. «Прекращается действие конституции 2012 года, а также всех законов, принятых в чрезвычайном порядке», — говорится в тексте заявления. В документе также упоминается установление нового национального праздника. Новое правительство Сирии, пришедшее к власти после широкомасштабного наступления вооруженной оппозиции в декабре 2024 года и ухода президента Башара Асада, активно стремится восстановить отношения с международными партнерами, включая Россию. По результатам встречи в Дамаске Михаил Богданов сообщил, что статус российских военных баз в Сирии требует дополнительных переговоров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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