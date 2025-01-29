Новые власти Сирии объявили о прекращении действия конституции

Управление военных операций, руководящий орган новых властей Сирии, объявило о прекращении действия конституции 2012 года. Об этом сообщили в официальном заявлении, опубликованном в telegram-канале управления.
«Прекращается действие конституции 2012 года, а также всех законов, принятых в чрезвычайном порядке», — говорится в тексте заявления. В документе также упоминается установление нового национального праздника.
Новое правительство Сирии, пришедшее к власти после широкомасштабного наступления вооруженной оппозиции в декабре 2024 года и ухода президента Башара Асада, активно стремится восстановить отношения с международными партнерами, включая Россию. По результатам встречи в Дамаске Михаил Богданов сообщил, что статус российских военных баз в Сирии требует дополнительных переговоров.
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