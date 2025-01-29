Автор санкций против РФ осужден в США за коррупцию

Суд Нью-Йорка приговорил экс-сенатора и автора «матери всех санкций» против России Боба Менендеса к 11 годам тюрьмы из-за многочисленных коррупционных дел. Об этом сообщает газета New York Post.
«Менендес приговорен к столь длительному сроку из-за дел о коррупции, взяточничестве и лоббировании интересов иностранных государств. На суде он плакал и умолял судью проявить снисхождение», — пишет газета New York Post.
Издание отмечает, что агенты, которые провели обыск в доме Менендеса в Энглвуд Клиффс в июне 2022 года, обнаружили 13 золотых слитков, спрятанных в сейфе в спальне. На посту главы сенатского комитета по международным отношениям Менендес утверждал огромные суммы военной помощи, оказывал услуги Египту и Катару, а взамен посредники осыпали его и его жену Надин деньгами и золотыми слитками.
Летом 2024 года суд присяжных в штате Нью-Йорк признал сенатора от штата Нью-Джерси Менендеса виновным в коррупции и деятельности в интересах Египта и Катара. Вердикт спровоцировал призывы к отставке политика.
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