16 июля 2024

NYT: в США признали виновным сенатора Менендеса по делу о взятках

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Сенатора Менендеса признали виновным в получении взяток Фото:

Суд присяжных в штате Нью-Йорк признал сенатора от штата Нью-Джерси Роберта Менендеса виновным в коррупции и деятельности в интересах Египта и Катара без регистрации в качестве иностранного агента. Об этом сообщает издание The New York Times.

«Менендес, который пережил предыдущее обвинение в коррупции, был осужден по делу о взяточничестве в федеральном суде с участием бизнесменов и иностранных правительств», — передает газета The New York Times. Вердикт спровоцировал призывы к отставке политика.

В сентябре 2023 года против сенатора были выдвинуты обвинения, что он был вовлечен в коррупционные связи с тремя бизнесменами. Приговор Роберту Менендесу, которому грозит тюремное заключение, запланирован на 29 октября. Вместе с ним виновными признаны его партнеры-бизнесмены.

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Суд присяжных в штате Нью-Йорк признал сенатора от штата Нью-Джерси Роберта Менендеса виновным в коррупции и деятельности в интересах Египта и Катара без регистрации в качестве иностранного агента. Об этом сообщает издание The New York Times. «Менендес, который пережил предыдущее обвинение в коррупции, был осужден по делу о взяточничестве в федеральном суде с участием бизнесменов и иностранных правительств», — передает газета The New York Times. Вердикт спровоцировал призывы к отставке политика. В сентябре 2023 года против сенатора были выдвинуты обвинения, что он был вовлечен в коррупционные связи с тремя бизнесменами. Приговор Роберту Менендесу, которому грозит тюремное заключение, запланирован на 29 октября. Вместе с ним виновными признаны его партнеры-бизнесмены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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