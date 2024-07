NYT: в США признали виновным сенатора Менендеса по делу о взятках

16 июля 2024 в 23:36 Размер текста - 17 +

Сенатора Менендеса признали виновным в получении взяток Фото: Анна Майорова © URA.RU Суд присяжных в штате Нью-Йорк признал сенатора от штата Нью-Джерси Роберта Менендеса виновным в коррупции и деятельности в интересах Египта и Катара без регистрации в качестве иностранного агента. Об этом сообщает издание The New York Times. «Менендес, который пережил предыдущее обвинение в коррупции, был осужден по делу о взяточничестве в федеральном суде с участием бизнесменов и иностранных правительств», — передает газета The New York Times. Вердикт спровоцировал призывы к отставке политика. В сентябре 2023 года против сенатора были выдвинуты обвинения, что он был вовлечен в коррупционные связи с тремя бизнесменами. Приговор Роберту Менендесу, которому грозит тюремное заключение, запланирован на 29 октября. Вместе с ним виновными признаны его партнеры-бизнесмены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд присяжных в штате Нью-Йорк признал сенатора от штата Нью-Джерси Роберта Менендеса виновным в коррупции и деятельности в интересах Египта и Катара без регистрации в качестве иностранного агента. Об этом сообщает издание The New York Times. «Менендес, который пережил предыдущее обвинение в коррупции, был осужден по делу о взяточничестве в федеральном суде с участием бизнесменов и иностранных правительств», — передает газета The New York Times. Вердикт спровоцировал призывы к отставке политика. В сентябре 2023 года против сенатора были выдвинуты обвинения, что он был вовлечен в коррупционные связи с тремя бизнесменами. Приговор Роберту Менендесу, которому грозит тюремное заключение, запланирован на 29 октября. Вместе с ним виновными признаны его партнеры-бизнесмены.